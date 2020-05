Se pare că celebra blondină s-ar fi cuplat deja cu cineva, la doar câteva luni de la despărțirea de George Burcea, scrie Cancan.

Artista a declarat mai demult că actele pentru divorț au fost depuse deja și că totul a devenit doar o așteptare ca lucrurile să revină la normal.

„Actele s-au depus de o lună, nu s-au depus zilele acestea, doar că judecătoriile nu au lucrat. Urmează să i se comunice lui și el să vină în întâmpinare și apoi să se dea un termen. Cel mai probabil, primul termen va fi la vară, deci o să dureze”, a spus Andreea Bălan la un post de televiziune.

Cu câteva zile în urmă, fanii cântăreței au observat ceva neobișnuit pe pagina ei de Facebook. La secțiunea „relație”, artista nu a selectat „măritată” sau „divorțată”, ci a ales opțiune de „într-o relație”, lucru ce i-a pus imediat pe gânduri pe internauți.

„Primesc multe mesaje de la voi in care ma intrebati cum pot fi pozitiva si sa zambesc in momente mai putin placute.

Raspunsul este urmatorul: Cred cu tarie ca atragem ceea ce gandim, gandurile transformandu-se in frecvente care ne aduc in viata exact ceea ce e in mintea si in sufletul nostru.

Cred ca bucuria sau fericirea sunt alegeri pe care le facem zi de zi si daca ma trezesc cu o anumita stare mai putin placuta, aleg sa zambesc, sa raman pozitiva si incerc sa alung gandurile neplacute si sa vad partea plina a paharului”, a scris Andreea Bălan pe pagina sa de socializare.