Născut prematur, a fost ţinut în incubator și pentru că a primit prea mult oxigen a dus la cicatrizarea şi detaşarea retinei sale şi astfel şi-a pierdut vederea.

Muzicianul Stevie Wonder (pe numele său real Stevland Hardaway Judkins) s-a născut la 13 mai 1950, în localitatea Saginaw, Michigan, SUA. Numele său a fost ulterior modificat în Stevland Hardaway Morris, când s-a căsătorit mama sa.

A urmat cursurile Şcolii din Michigan pentru Nevăzători, pe care o întrerupea adesea, din cauza turneelor întreprinse pe cont propriu.

În 1961, a fost descoperit de cântăreţul Ronnie White, de la trupa Miracles, care îi intermediază o audiţie la casa de discuri Motown. Proprietarul casei de înregistrări, Berry Gordy, a acceptat imediat semnarea unui contract între Motown şi ”Little Stevie Wonder, the Twelve Year Old Genius” (micul Stevie Wonder, geniul de 12 ani), cum a fost denumit.

Propria companie

Prima înregistrare, ”Fingertips” (1963), îi asigură succesul comercial şi pe piaţa de desfacere a discurilor Motown. Între 1965 şi 1970, Stevie Wonder se număra printre starurile casei Motown, linia sa melodică reprezentativă fiind blues-ul.

După ce contractul cu Motown a expirat, în 1971, Wonder a semnat unul nou, care îi acorda drepturi depline asupra creaţiilor şi interpretărilor sale, plus oportunitatea de a-şi deschide propria companie de înregistrări, „Black Bull Music”.