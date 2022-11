Generalul spaniol de divizie Jesús Argumosa: Mintea lui Putin este de nepătruns, dar nu cred că va folosi bomba nucleară. L-ar poziționa ca un proscris în fața lumii, mai mult decât acum. Interviu

Războiul a depăşit opt luni și directorul Catedrei de Studii Strategice a Institutului European de Studii Internaționale și președintele Asociației Spaniole a Scriitorilor Militari analizează, pentru 20minutos.es, situația actuală a conflictului.

Reporter: Rusia a evacuat cetățenii din Herson, în timp ce forţele ucrainene se apropie de oraș. Ce se va întâmpla pe acest front în zilele următoare?

Jesús Argumosa Pila: Sunt evacuaţi civilii şi nu este clar dacă militarii vor pleca. Sunt știri că mai sunt mulți soldați acolo, nu știm dacă vor apăra orașul până la capăt sau nu. Această regiune este foarte importantă pentru Rusia pentru că, dacă o pierde, rămâne fără acel coridor către Crimeea. Herson ar putea fi una dintre marile bătălii ale acestui război, Putin este foarte interesat să nu-l piardă și va face tot posibilul pentru a-l apăra.

Reporter: Credeți că Rusia ar putea să se retragă din oraș și să folosească râul Nipru ca apărare naturală pentru a proteja restul provinciei?

Jesús Argumosa Pila: Orașul Herson se află pe partea de vest a râului, iar trupele ruse de pe acel mal nu primesc în prezent provizii. Regiunea are, de asemenea, un baraj la nord care este, de asemenea, important pentru Rusia, deoarece acea apă alimentează Crimeea. Ce se va întâmpla cu Crimeea dacă va pierde regiunea? Este o peninsulă cu probleme de apă și există baza de la Sevastopol, singura bază navală rusească în ape calde. Pentru Rusia este o problemă strategică foarte importantă și va lupta cât va putea pentru a controla acel țărm.

Reporter: Se vorbește mult despre „bomba murdară”. Cum afectează această armă?

Jesús Argumosa Pila: „Bomba murdară” este un dispozitiv exploziv convențional, dar are capacitatea de a dispersa material radioactiv adăugat. Explozia sa nu este la fel de gravă ca cea a unei bombe atomice, dar, pe termen mediu, rămâne contaminarea în aer care poate dăuna foarte mult populației. Acuzațiile Rusiei împotriva Ucrainei cu privire la posibila utilizare a acesteia sunt un joc de dezinformare, dar nu cred că Ucraina deţine această armă. Cu această fază de dezinformare Rusia caută o scuză pentru a escalada.

Reporter: Prin urmare, nu credeţi că ar putea deveni un atac sub steag fals?

Jesús Argumosa Pila: Mintea lui Putin este de nepătruns, dar nu cred că o va folosi pentru că îi poate face rău. Folosirea aceste bombe l-ar poziționa ca un proscris în fața lumii, mai mult decât acum. Cu acest pretext, Putin caută să-și consolideze poziția în fața unei negocieri, dar acum pozițiile sunt la maximum. Rusia vrea ceea ce a obţinut deja în Ucraina și Zelenskyi şi ai lui să dispară cu toții.

Reporter: Aţi avut soldați în subordine. Cum va afecta Rusia faptul că are în rândurile ei oameni care au fost forțați să participe la război?

Jesús Argumosa Pila: Într-un război, moralul soldaților este fundamental și faptul că ei sunt convinși că îşi apără țara. Rușii nu au asta acum. Moralul și voința de a câștiga sunt acum în mâinile Ucrainei pentru că are inițiativa. Rusia se află într-o situație defensivă de la sfârșitul lunii septembrie și a mobilizat, de asemenea, mulți rezerviști care sunt împotriva intrării în război. Acest lucru este foarte negativ pentru managerii superiori, care trebuie să ia decizii la care nu întotdeauna răspund corect managerii de mijloc și cei de jos. Acest lucru este foarte periculos. În plus, trebuie să-i pregătești pe rezerviștii care au puțină pregătire, să-i duci la război, să le dai material… Dacă nu ești bine protejat, cu echipament care să te ferească de frig și cu material adecvat, moralul dispare.

Reporter: În ultimele săptămâni, Ucraina a recăpătat inițiativa în război. Trimiterea rușilor mobilizați va echilibra conflictul?

Jesús Argumosa Pila: S-ar putea să sosească mase de soldați, dar ce vor face? Se duc în tranșee? În ce condiţii? Cât va rezista soldatul rus? Putin are acum o mare problemă: să părăsească Hersonul sau nu. Are și problema Crimeii, care este vedeta lui Putin după ce a reușit să o anexeze în 2014. Este o problemă foarte complicată pentru el pe plan intern.

Reporter: Dacă se va vedea încolțit, Putin și-ar putea folosi armele nucleare sau amenințările lui sunt doar o glumă?

Jesús Argumosa Pila: Amenințarea atomică a fost deja prezentată de şapte sau opt ori, este singura dată într-un război când există o amenințare continuă cu un atac nuclear. Cred că punerea în aplicare a cestrei ameninţări nu îl favorizează prea mult pe Putin. O bombă nucleară ar juca împotriva lui, deoarece radiațiile îl vor împiedica să controleze acea zonă mai târziu. Și ar ajunge să piardă sprijinul internațional pe care îl are; chiar și de la aliați precum China, căreia i-a spus că războiul va dura puțin și au trecut deja peste opt luni. Nu este interesat nici pe plan militar, nici la nivel internațional.

Reporter: În ceea ce privește sprijinul aliaților săi, au fost trimise trupe și în Belarus. Ar putea Lukașenko să se alăture ofensivei din Ucraina?

Jesús Argumosa Pila: Belarusul nu are mai mult de 70.000 de soldați. Nu este o armată foarte mare. În ce măsură are capacitatea de a ataca Ucraina? Capacitatea pe care o are Belarusul nu este nici puternică, nici modernă. În plus, se presupune că Rusia ar fi trimis în jur de 5.000 de soldați la acea graniță. Cred că este o manevră de distragere a atenției forțelor ucrainene, dar intrarea din nou în Ucraina de pe acel front nu ar avea prea multe efecte reale.

Reporter: Se vorbește mult despre sosirea iernii și influența acesteia asupra conflictului. Cum va afecta?

Jesús Argumosa Pila: Iarna a fost un „general” care i-a învins deja pe Napoleon și pe Hitler. Sosirea iernii va opri toate manevrele, deoarece tranşeele se vor umple cu apă, la fel și șanțurile, și va fi o problemă de deplasare a echipamentelor prin noroi. Iarna va opri operațiunile și va crea un război de uzură. Pământul, care deja începe să înghețe, va îngreuna deplasările. Cine se va descurca mai bine? Va depinde de cine are echipa mai bună. Și acest lucru îi poate permite Rusiei să-și revină, pentru că are o problemă de materiale importante în producția sa, deoarece o mare parte din echipamentele sale sunt alimentate cu tehnologie occidentală. Și acum nu o deţine. Vom vedea un război al pozițiilor statice.

Reporter: Se pare că atunci conflictul va stagna. Cum credeţi că se va termina?

Jesús Argumosa Pila: Acesta este un război asimetric de uzură, mai ales în Donbas. Este un război de tranșee în multe zone și, de asemenea, unul de teroare. Rusia a pierdut foarte multe forțe, iar Ucraina are încă factorul de rezistență, pentru că își apără pământul, viața și țara. Cine va fi câștigătorul și învinsul? Ideal ar fi un armistițiu fără învingători pentru că Rusia, fiind a doua putere nucleară a lumii, nu își va permite să fie considerată învinsul conflictului. Așa cum s-a întâmplat deja în Afganistan sau așa cum s-a întâmplat cu Statele Unite în Vietnam. Războiul va dura o vreme și vom vedea ce face Ucraina în această bătălie de la Herson. Dacă reușește să cucerească regiunea, ar fi un atu foarte important pentru Occident și Rusia ar rămâne atunci în urmă. Ce putem oferi Rusiei? Ca Ucraina să fie neutră, să nu intre în NATO, în țară să nu existe dislocări militare occidentale… Întrebarea este dacă asta îi va fi suficient pentru Putin dacă va pierde Donbasul sau Crimeea. O soluție pe termen scurt nu se vede fără un mediator care să obţină o aproximare reală. (Rador)