Gaze, guvernul italian publică planul de depășire a perioadei de iarnă: -1 grad, perioada de încălzire redusă cu 15 zile

Printre măsurile preconizate se numără reducerea cu 1 grad a temperaturii adecvate pentru încălzirea clădirilor, de la 17 grade, cu plus sau minus 2 grade de toleranță în cazul clădirilor utilizate pentru activități industriale sau artizanale şi de la 19 grade, cu plus sau minus 2 grade de toleranță pentru restul clădirilor. ”Limitele de funcționare ale centralelor termice – se arată în Regulament –, cu respectarea prevederilor paragrafului 2 al articolului 4 din Decretul prezidențial nr.74/2013, se reduc cu 15 zile în ceea ce privește perioada de aprindere (amânând cu 8 zile data de începerea și avansarea cu 7 zile a datei de încheiere) și cu 1 oră în ceea ce privește durata zilnică de aprindere”. Noile reguli nu se aplică în cazul utilizatorilor sensibili, cum ar fi spitalele, casele de bătrâni etc.

Estimarea impactului tuturor măsurilor indicate de Regulament ”conduc la un potențial de aproximativ 5,3 miliarde de metri cubi de gaz, având în vedere maximizarea producției de energie electrică provenită din alți combustibili decât gazul (aproximativ 2,1 miliarde de metri cubi de gaze) și economii asociate cu reducerea încălzirii (aproximativ 3,2 miliarde de metri cubi de gaz)”. Nu numai. La toate acestea, explică MITE, se adaugă măsurile comportamentale care trebuie promovate prin campanii de conștientizare a utilizatorilor în scopul unui comportament mai virtuos.

Guvernul italian se aşteaptă ca măsurile adoptate de MITE, împreună cu măsuri comportamentale voluntare în utilizarea eficientă a energiei să ”ducă la o reducere a consumului în concordanță cu 15% din Regulamentul UE, adică egal cu cel puțin 8,2 miliarde Smc de gaze naturale”.

În ceea ce privește prima măsură referitoare la depozitare, guvernul și-a stabilit un obiectiv național de umplere a spațiilor de depozitare de cel puțin 90%.

Pe de altă parte, în ceea ce privește măsurile de diversificare a originii gazului importat, a fost semnat un acord pentru creșterea treptată a aprovizionării cu gaze din Algeria, care va face posibilă valorificarea la maximum a actualelor capacități de transport ale conductei care ajunge în Sicilia, furnizând chiar din 2022 volume tot mai mari de gaz.

Noile rute

Guvernul, în coordonare cu companiile ENI și SNAM, a luat măsuri pentru a garanta aprovizionarea cu GNL de pe rute noi: până la 3,5 miliarde de metri cubi din Egipt, până la 1,4 miliarde de metri cubi din Qatar, până la 4,6 miliarde de metri cubi progresiv din Congo, și aproximativ 3,0-3,5 miliarde de metri cubi din provizii aflate în negocieri din alte țări precum Angola, Nigeria, Mozambic, Indonezia și Libia.

Primul regazificator

Scopul guvernului este ca prima instalație de regazificare flotantă să funcționeze cât mai curând posibil, chiar din primele luni ale anului 2023, iar apoi (și în orice caz până în 2024), să inaugureze şi cea de-a doua centrală. Acest lucru, subliniază MITE, este fundamental mai ales pentru a putea face față iernii 2023 – 2024, având în vedere că, foarte probabil, depozitul va fi utilizat integral în sezonul de iarnă 2022-2023 și de aceea va fi necesară completarea adecvată a rezervelor. Setul de inițiative implementate face posibilă înlocuirea a aproximativ 30 de miliarde de metri cubi de gaz rusesc până în 2025 cu aproximativ 25 de miliarde de metri cubi de gaze din diferite surse, reducând decalajul cu surse regenerabile și politici de eficiență energetică.

În document se precizează că Planul Voluntar de limitare a consumului va acoperi ”15% din consumul de referință în perioada luată în considerare”, adică de la 1 august 2022 până la 31 martie 2023. În special, în ceea ce privește biolichidele, din cauza costului ridicat al materiilor prime a fost conceput un plan de reducere a orelor de funcționare a centralelor și de a permite utilizarea temporară a motorinei. Dacă potențialul acestor centrale ar fi maximizat începând din octombrie, s-ar economisi în jur de 290 de milioane de metri cubi de gaz, în timp ce începând din noiembrie 2022, consumul ar fi de puțin peste 200 de milioane de metri cubi. Din acest plan, guvernul se așteaptă să economisească aproximativ 2,1 miliarde de metri cubi de gaz. În plus, va fi promovată o campanie de conștientizare pentru a se încerca, cu sprijinul comun al Președinției Consiliului și ENEA, crearea de atitudini virtuoase. Unele dintre aceste comportamente se referă la durata mai scurtă a dușurilor, o utilizare mai redusă a cuptorului, a mașinilor de spălat și a mașinilor de spălat vase încărcate complet. Se pot realiza economii suplimentare, scrie Ministerul Tranziției Ecologice, ”adoptând măsuri comportamentale care necesită chiar și mici investiții din partea utilizatorilor, de exemplu prin investiții pentru înlocuirea aparatelor de consum mai mari cu altele mai eficiente, înlocuirea aparatelor de aer condiționat cu cele mai noi şi eficiente, montarea de noi pompe electrice de căldură pentru înlocuirea vechilor cazane pe gaz, instalarea panourilor solare termice pentru producerea apei calde, şi înlocuirea becurilor tradiţionale cu cele LED”, notează lastampa.it.

Traducerea Rador