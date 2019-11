• „Loc la voi pe măturoi” de Julia Donaldson, cu ilustrații de Axel Scheffler: O vrăjitoare și pisica ei zboară fără grijă pe mătură. Dar vântul începe să bată mai tare, a furtună, iar vrăjitoarea își pierde pălăria, funda, ba chiar și bagheta magică. Noroc cu un cățel, o pasăre și un broscoi care o ajută să le găsească. Ca răsplată, nu vor decât să zboare și ei puțin cu mătura cea năzdrăvană. Dar oare va fi loc pentru toți?

• „Gon, puiul de vulpe” de Niimi Nankichi, cu ilustrații de Kuroi Ken: Povestea lui Gon, puiul de vulpe orfan, dă naștere unor emoții intense în sufletul copiilor, dar și unor întrebări esențiale despre viață. Cât de bine îi înțelegem pe ceilalți? Cât de bine ne înțeleg ceilalți pe noi? Putem greși fără să vrem? Ne putem repara întotdeauna greșelile? Ce înseamnă să fii bun?

• „Lupul cel Mare și Lupul cel Mic. Frunza care nu voia să cadă” de Nadine Brun-Cosme, cu ilustrații de Olivier Tallec: Sus în vârful copacului se află o frunză mică de tot. Lupul cel Mic își dorește foarte tare s-o privească de aproape, s-o mângâie, ba chiar s-o mănânce. Cum să ajungi la o frunzuliță care nu vrea să cadă singură din copac?

• „Dovleacul familiei Șoricel” de Kazuo Iwamura: În familia Șoricel, bunicul știe foarte multe lucruri, ca orice bunic. Știe, de pildă, că o sămânță de dovleac, așa mică și neînsemnată cum pare, este de fapt plină de viață și se poate dovedi foarte folositoare. Dar cum anume?

• „Gândurile unei broscuțe” de Kazuo Iwamura: Mulți copii se visează supereroi, atrași de tot felul de puteri neobișnuite ale acestora și de aventurile lor pline de acțiune și suspans. Însă nu cumva există și în lumea reală o superputere pe care oricine o are, dar de care cei mai mulți dintre noi, fie copii, fie adulți, uităm în viața de zi cu zi? Gândirea, cea mai impresionantă capacitate a omului, este adevărata noastră superputere.

• „Ultima călătorie. Doctorul Korczak și copiii săi” de Irène Cohen-Janca, cu ilustrații de Maurizio A.C. Quarello: În primele decenii ale învolburatului secol XX, în Polonia, pediatrul și educatorul Janusz Korczak s-a ocupat de mii de copii săraci și fără familie, evrei, dar nu numai. Astfel s-a născut o experiență pedagogică extraordinară, care a continuat între zidurile ghetoului din Varșovia, experiență prin intermediul căreia copiii, actori ai propriei lor educații, s-au construit pe ei înșiși.

• „Poți să fluieri, Johanna” de Ulf Stark cu ilustrații de Anna Höglund: E grozav să ai un bunic, îi povestește Ulf prietenului său, Berra, în timp ce se joacă împreună într-un orășel oarecare din Suedia zilelor noastre. Dar Berra n-are bunic. Cum să facă să aibă și el unul? Prietenul său, Ulf, are o idee: uite, la căminul de bâtrâni din oraș trebuie să fie o mulțime de bunici. De ce să nu meargă Berra mâine să-și aleagă unul?

• „Miffy merge la bunici. Carte cu puzzle” de Dick Bruna: Miffy merge să stea câteva zile la bunici. Vine și ursulețul, bineînțeles. Va fi grozav! Această carte conține 6 puzzle-uri ordonate după dificultate: 2 puzzle-uri de 4 piese, 2 de 6 piese și 2 de 9 piese.

• „Din cap până în picioare” de Eric Carle: O carte plină de culoare și energie, care-i îndeamnă pe copii să-și miște capul, mâinile sau picioarele, ori să sară, să se aplece, să se răsucească – la fel cum face, pe fiecare pagină, câte un animal des întâlnit în universul lui Eric Carle: pisica, maimuța, crocodilul, gorila, elefantul și multe altele.

• „Ursule brun, ursule brun, tu ce vezi?” de Bill Martin Jr., cu ilustrații de Eric Carle: Cu ilustrații calde, exuberante și cu un text amuzant și ritmat, „Ursule brun” este o carte care invită copiii de vârste mici să se joace și să se familiarizeze cu primele noțiuni despre culori și câteva animale foarte cunoscute. Datorită structurii sale repetitive și dinamice, este o carte-jucărie foarte potrivită pentru numeroase activități și jocuri atât acasă, cât și la grădiniță sau școală.

În standul său, editura Cartea Copiilor va organiza sâmbătă, 23 noiembrie, două sesiuni de lectură susţinute de poetul şi traducătorul Florin Bican:

• Ora 13:00-14:00: „Loc la voi pe măturoi” şi „O casă mai mică decât o cutie”;

• Ora 15:00-16:00: „Lupul cel Mare și Lupul cel Mic. Frunza care nu voia să cadă” şi „Un dar de Crăciun pentru Horațiu Chifteluță”.

Mai multe detalii despre evenimentele Cartea Copiilor pot fi găsite pe pagina de Facebook a editurii.

Ca la fiecare ediție a târgului, și anul acesta vizitatorii vor putea participa la o tombolă la care vor avea șansa de a câștiga unul dintre cele cinci premii a câte trei cărți, la alegere. Desemnarea câștigătorilor va avea loc la sfârșitul târgului, duminică, 24 noiembrie, iar premiile vor fi expediate gratuit în zilele următoare.

