Într-un interviu pentru publicația Wired, Gates spune că nu a mai discutat cu Trump din martie 2018, însă susține că a stat de vorbă cu vicepreședintele Mike Pence și cu secretarul de stat Mike Pompeo, într-o încercare de a-i convinge să aloce fonduri „pentru a procura vaccinul (anti-coronavirus) pentru țările aflate în dezvoltare”.

„Este foarte important să li se poată spune companiilor producătoare de vaccinuri să construiască fabrici suplimentare pentru miliarde de doze”, a declarat Gates.

Miliardarul preocupat de sănătatea mondială a mai afirmat că, în întâlnirile pe care le-a avut cu Trump, acesta l-a îndemnat să stea de vorbă cu Kennedy Jr.

„Toate întâlnirile cu el (Trump) sunt de genul: «Eu nu mă pricep la vaccinuri, trebuie să stai de vorbă cu tipul ăsta, Robert Kennedy Jr., care urăște vaccinurile și răspândește prostii despre ele»”, a spus Gates.

Trump a anunțat luna trecută că administrația sa este „total pregătită în ceea ce privește vaccinul (anti-COVID)”, cu un general de armată care supraveghează toată logistica de desfacere a vaccinului aflat încă în stadiul de testare.

Anterior, președintele a declarat că vaccinarea cu viitorul vaccin nu va fi obligatorie.

Într-un interviu la Casa Albă, acordat luna trecută, Trump a declarat că, dacă ar trebui să aleagă între vaccinuri și tratament, ar alege fără ezitare tratamentul.

“If I had my choice of vaccines over therapeutics, give me therapeutics every time” pic.twitter.com/hOKIYfgZQB

— EileenIorio (@eileeniorio) July 23, 2020