Constatările controlului sunt că activitatea Romprest se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale aplicabile, așadar autoritatea de control, Garda Naţională de Mediu, nu a dispus sancţiuni asupra operatorului. De asemenea, în nota de constatare, Gărda de Mediu consemnează că Romprest a notificat la timp toate autoritațile asupra iminenței blocajului serviciilor de salubritate.

După primirea notei de constatare, Romprest a trimis o nouă solicitare către Instituția prefectului, premier și Ministerul Mediului, cu nota de constatare a Gărzii de Mediu, cerând sprijinul pentru derularea in regim de normalitate a serviciului, in vederea asigurarii continuitatii. ”Considerăm că am întreprins toate demersurile legale, iar deblocarea acestei situații îi revine Autoritățăii contractante, prin respectarea obligațiilor legale.”

Pe parcursul zilei de astăzi, atât prefectul Capitalei, Alin Stoica, dar și premierul Florin Cîțu au transmis că Primăria Sectorului 1 trebuie să își achite obigațiile legale față de Romprest.