Gara de Nord va fi modernizată. Beneficii în plus pentru călători

Gara de Nord din București va fi modernizată după 24 de ani. Lucrările vor costa aproximativ 100 de milioane de euro. Ultima renovare a Gării de Nord a fost în anul 1999.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că lucrările vor include amenajarea spațiilor destinate serviciilor pentru călători, facilități pentru persoanele cu dizabilități și crearea unor spații verzi. Mai mult, cei care se află în tranzit vor avea o serie de beneficii.

Când se va moderniza Gara de Nord

Ministrul a mai anunțat că vor fi montate sisteme noi de ventilație și de încălzire, va fi schimbat sistemul de iluminat, și vor fi înlocuite tabelele de informații. Cu toate astea, lucrările pot dura mai bine de trei ani, potrivit A3.

„Studiul de fezabilitate a fost fazat pentru Gara de Nord în Faza 1 şi Faza 2, ca să lansăm proiectare cu execuţie. Şi noi vrem să lansăm în acest an Faza 1 şi Faza 2. Faza 1 înseamnă partea de clădire. Fiind şi monument istoric, am avut nevoie de avizul Ministerului Culturii. Am obţinut toate avizele, iar săptămâna asta, mai precis joi sau vineri, regionala Bucureşti va intra cu acest proiect în Consiliul Tehnico-Economic, urmând ca săptămâna viitoare să intre în Consiliul Tehnico-Economic al nostru, al companiei, urmând apoi toţi paşii, normal: Consiliul de Administraţie, avizul MT interministerial şi Hotărâre de Guvern. Avem finanţare asigurată.

Sper că putem să lansăm, să avem o dată de depunere a ofertelor în acest an pentru gara din Bucureşti.Avem asigurată finanţarea pentru faza 1 şi faza 2. Noi asta vom scoate la licitaţie: proiectare cu execuţie, undeva la 100 şi ceva milioane de euro. Faza 1, v-am spus, înseamnă reparaţie, consolidări clădire, iar partea de amenajare urbanistică, partea interioară a gării, peroane, linii, copertine, înseamnă Faza 2. Tot ce înseamnă astăzi Faza 1 şi Faza 2 le vom scoate odată” a transmis Simu în Parlament.

CFR Infrastructură și firma de proiectare Consis Proiect au semnat în decembrie 2019 contractul pentru prima etapă a modernizării Gării de Nord.