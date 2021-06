Infectările scad, evenimentele se precipită. În doar o lună de zile, lucrurile au luat o turnură uluitoare.

Iată o enumerare succintă:

1. Bill Gates pe făraș – un eveniment de familie care ar fi trebuit să se desfășoare discret (divorțul) se transformă într-un răsunător scandal de budoar cu parfum geostrategic.

La începutul lunii mai au apărut informații despre relațiile dubioase ale lui Gates cu pedofilul Jeffrey Epstein, dar și cu Zhe Shelly Wang, interpreta sa de la Microsoft.

Născută în China, Wang are cu 30 de ani mai puțin decât șeful ei, cunoaște șase limbi străine, știe să piloteze avioane și este pasionată de tir și de armele de foc.

Modelul perfect al unui „Borcan cu Miere”, cum sunt numite spioanele strecurate în patul bărbaților care trebuie racolați.

Wang l-a însoțit pe Gates în numeroasele călătorii ale acestuia (fără nevastă) în China. În scurt timp, miliardarul a devenit un agent de influență al Beijingului.

Se pare că Gates și Wang au și un copil, care este crescut în China.

Cel mai interesant lucru dintre toate este că atacurile cele mai dure la adresa lui Gates au venit de la presa de stânga. Aceeași care, până nu demult, îi pupa papucul Sultanului Vaccinurilor.

2. Pe 23 mai, Wall Street Journal publică informația că mai mulți cercetători de la Laboratorul de Virusologie din Wuhan s-au infectat cu COVID în noiembrie 2019.

Pista originii de laborator a coronavirusului este redeschisă. Lumea întoarce din nou ochii spre China.

3. Pe 26 mai, Joe Biden ordonă serviciilor secrete americane să își intensifice investigațiile în privința originii COVID-19 și să verifice inclusiv posibilitatea ca virusul să fi scăpat dintr-un laborator.

Ordinul președintelui vine la doar câteva ore după ce în presa de stânga (din nou!) apăruseră informații că administrația Biden ceruse închiderea investigației privind o posibilă scăpare a SARS-CoV-2 din Laboratorul de Virusologie din Wuhan.

Investigația fusese deschisă în toamna lui 2020 din ordinul lui Mike Pompeo, secretarul de stat al lui Trump. Anchetatorilor li s-au pus mereu bețe în roate și au fost avertizați să nu deschidă „Cutia Pandorei” dând apă la moară teoriilor conspirației.

Mike Pompeo a declarat că Institutul Național de Sănătate al SUA (unde lucrează Anthony Fauci) a fost cel care a dorit închiderea investigației.

4. Cu o zi înainte ca Biden să ceară intensificarea anchetei, pe 25 mai, Senatul Statelor Unite aprobă, la propunerea Republicanilor, două amendamente cruciale:

– încetarea finanțării de către Washington a oricăror cercetări de laboratori pentru creșterea agresivității și transmisibilității virușilor;

– încetarea finanțării de către Washington a Laboratorului de Virusologie din Wuhan.

Amendamentele trec fără nici o opoziție din partea Democraților, o nouă dovadă a schimbării de atitudine a administrației Biden.

5. Peste 3.200 de pagini de e-mail-uri ale lui Anthony Fauci, din perioada ianuarie-iunie 2020 sunt date publicității de BuzzFeed și Washington Post.

Cea mai importantă dezvăluire din acest morman de documente este că Fauci a fost informat despre probabilitatea foarte mare ca SARS-CoV-2 să fie un virus scăpat din Laboratorul de la Wuhan.

At the very minimum, this shows lab leak (or worse) was taken exceedingly seriously and was never a “conspiracy theory.”

At the maximum, it opens up questions of an unprecedented global cover up.

Either way establishment politicians and corporate media look worse than ever. pic.twitter.com/R4UOA5M3gg

— Raheem J. Kassam (@RaheemKassam) June 2, 2021