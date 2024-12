EVZ Special Gala Premiilor Capital 2024. Sebastian Onac, cofondator Centrul Maria Beatrice: „Construim un spital de șase milioane de euro”







La Centrul Maria Beatrice pentru Recuperare Medicală Copii se regăsește o echipă medicală de specialiști cu o expertiză de 14 ani de zile în acest domeniu de activitate. Profesioniștii din această unitate medicală se ocupă de recuperarea medicală a copilului mic pe o cazuistică complexă venită din întreaga țară. De asemenea, la Centrul Maria Beatrice sunt implementate programe speciale de prevenție pentru dezvoltarea armonioasă a Bebelușului cu vârsta între 0 și un an.

Sebastian Onac, cofondator, a fost prezent luni, în 16 decembrie, la Gala Premiilor Capital. În cadrul acestui eveniment, Onac a primit „Premiul pentru primul campus medical din România dedicat copilului născut prematur”.

„Construim un spital de șase milioane de euro”

„Este vorba despre o poveste personală, pe care am transformat-o într-o reușită și lucrăm în continuare la acest lucru. Eu sunt profesor de informatică și, împreună cu echipa mea, construim primul campus medical, dedicat copilului născut prematur. Acum 16 ani, s-a născut fetița mea, prematur. A stat două luni și jumătate în incubator, ne-a fost dată familiei, am fost asigurați de toți medicii că totul va fi bine. Însă, mai târziu, mult prea târziu ca să îi salvăm viața, a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală infantilă, tetra pareză spastic, dischinetică. Beatrice trăiește, dar nu are viață.

Ceea ce se întâmplă acum în sistemul medical din România este că, în momentul în care un copil născut prematur iese din spital, el este bifat la vii. Dar să trăiești o viață nu înseamnă doar să trăiești. Ulterior, fetița mea a fost internată împreună cu mama ei 320 de zile pe parcursul a doi ani de viață. Am avut tot timpul din lume să identific șase-șapte momente în care, dacă n-ar fi existat nepăsarea, fetița mea ar fi fost acum o domnișoară de 16 ani care s-ar fi bucurat de toată viața ei.

Sunt profesor de 20 de ani și nu cred că sistemul de învățământ poate fi schimbat. Nu cred că un sistem medical poate fi modificat schimbând un prim-ministru sau un director de spital. Cred că toate aceste sisteme de învățământ și medical, pot fi upgradate dacă venim cu proiecte relevante de bune practici, ca alternative. Și asta construim noi în România. O alternativă. În următorii 20-30 de ani, câți voi avea, este modul meu de viață și vă invit să intrați pe site-ul nostru, să urmăriți povestea noastră. Construim un proiect de 6 milioane de euro, din care 5 milioane deja implementați”, a declarat Sebastian Onac pe scena Premiilor Capital.

În ajutorul copiilor la Centrul Maria Beatrice

De menționat că la Centrul Maria Beatrice s-a dezvoltat de-a lungul anilor un program special concentrat pe evaluarea funcțională complexă. Iar acest program face referire la monitorizarea și la stimularea prin Kinetoterapie pediatrică, prin procesul de hidrokinetoterapie, prin integrare senzorială, prin terapie ocupațională sau prin logopedie. Scopul acestui proiect este acela de a urmări dezvoltarea armonioasă a bebelușului cu vârsta cuprinsă între 0 și un an.

Toate aceste procedee ajută la o intervenție precoce și la ghidarea părinților de către medicii și terapeuții din cadrul Centrului Maria Beatrice pentru Recuperare Medicală. Iar aceste proiecte, de asemenea, duc la o diferență importantă pe partea de asigurare în ceea ce privește dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a copilului mic. La această unitate medicală se regăsește în acest sens o echipă cu expertiză. Poveștile copiilor care ajung la acest centru pur și simplu vorbesc despre rezultatele foarte bune.

Gala Premiilor Capital

Ca în fiecare an, Revista Capital recunoaște și premiază meritele unor personalități din țara noastră. Aceștia, prin viziune, determinare și performanță, sunt repere pentru societatea noastră. Fie că fac parte din viața economică, politică, socială, sportivă, medicală sau media premiații din cadrul Galei Capital din data de 16 decembrie fac performanță în domeniile lor de activitate.

Gala Premiilor Capital reunește constant peste 150 de persoane și este o oportunitate pentru a întâlni cei mai importanți specialiști în domeniile lor de activitate și pentru a crea conexiuni relevante în industrii diverse. De asemenea, în cadrul Galei Capital a fost lansat și proiectul special Capital Top 300 cei mai Bogați Români.

Noul număr ale revistei Capital poate fi achiziționat de la toate centrele de difuzare ale presei, dar și de pe site-ul edituradecarte.ro.