Gala Performerilor în Sănătate! Costin Dămășaru, Veruvis: „În România se poate dezvolta medicina, iar noi contribuim la asta”

„Este o adevărată onoare pentru mine și pentru echipa mea. A fost o muncă foarte grea, este unj proiect destul de inedit. Am lucrat în Boston o perioadă, am muncit acolo în domeniul IT, am venit în România unde am dezvoltat Veruvis. Anunț acum în premieră lansarea a două patente la nivel mondial pentru dezvoltarea unor noi metode eficiente de catalizare a proceselor neuroplastice prin metone noninvazive, dezvoltate aici în România. Începând din 2024, vom încerca să cucerim piața internațională , vom deschide centre în toată lumea pe baza acestor patente. Dovedim tuturor faptul că România este un loc unde se poate crește în domeniul medical, se poate, iar noi vom contribui la asta. Dumnezeu lucrează prin oameni!”, spune Costin Dămășaru, CEO și fondator Veruvis în cadrul Galei Capital „Top Performeri în Sănătate”.

Tehnologia Brain Map sau Quantitative Electroencephalography reprezintă răspunsul neuroștiinței la nevoia de a dezvolta o soluție de cartografiere a rețelelor neuronale. Impactul său este unul foarte puternic deoarece pe baza datelor colectate prin intermediul procedurii de Brain Mapping se pot dezvolta și implementa protocoale de antrenament neuronal personalizat, folosind tehnologia Brain Computer Interface. Împreună, Brain Mappingul și Brain Computer Interface fac posibile adevărate miracole.

„Dezvoltarea Centrelor de Cercetare Veruvis și Veruvis Kids și evoluția lor, devenind unele din cele mai puternice Centre din Europa, ne-a permis să putem ajuta peste 5700 de clienți, copii și adulți. Rezultatele uluitoare ale clienților noștri ne-au ajutat să inovăm constant dezvoltând astfel formule de antrenament neuronal unice. În prezent antrenăm atât copii, adulți, cât și persoane în vârstă, printre care se numără sportivi de performanță, manageri de top, artiști & persoane publice”, a mai spus Costin Dămășaru într-un interviu pesntru Revista Capital.

Gapa Capital. „Top 100 Performeri în Sănătate”

Companii din pharma, clinici, rețele de spitale de stat și private și medici din România au fost premiați în cadrul Galei Capital Top 100 Performeri din Sănătate, ce a avut loc miercuri, 24 mai 2023, la One Club și difuzată live pe pagina de facebook Capital România și pe canalul de Youtube HAI Romania.

Aflată la prima ediție, Gala Capital Top 100 Performeri din Sănătate este un eveniment în cadrul căruia au fost prezentate și premiate cele mai importante și eficiente companii din industria pharma și medicală, clinici, rețele de spitale de stat și private și personalități din domeniu.

Performerii ce au fost prezentați și premiați în cadrul evenimentului au fost incluși și în Capital Top 100 Performeri din Sănătate, un proiect dedicat în întregime medicinei și analizei economice a acesteia, acest Top reprezentând o oglindă a evoluției sistemului medical românesc.

Gala poate fi văzută AICI