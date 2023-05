Gala Performerilor din Sănătate. Dr. Cezar: „Prevenția înseamnă să ieși din zona de confort”

Că e la TV, că îl urmărești pe social media, doctor Cezar este un personaj fascinant, care captivează rapid și definitiv. Se poate chiar spune că generează adicție și, aici, nu vorbim doar despre charismă, ci, mai ales, de perspectiva cu care abordează suferințele pacienților.

La ridicarea premiului Capital, Dr Cezar a spus: ”Mulțumesc pentru acest premiu. Munca de prevenție, chiar dacă este Cenușăreasa medicinei, va putea ajunge la cei care vor să își schimbe stilul de viață, chiar dacă în genele noastre este înscris confortul. Vor apărea noi tehnologii, multe industrii se vor metamorfoza. Revenind la prevenție, aceasta este grea, inconfortabilă, dar poate fi esențială.

Un business pe nume sănătate

Pe numele său adevărat Cezar Amititeloaie, Dr Cezar a fondat un club de sănătate foarte cunoscut în Iași, pe nume Vivertine, unde focusul se pune puternic pe sport și prevenție.

”Am avut șansa să practic sport încă din liceu, când m-am înscris la clubul de parașutism. Ulterior, pe măsură ce condiția mea fizică s-a îmbunătățit și corpul a început sa se dezvolte armonios, aceste antrenamente s-au transformat într-o necesitate pentru starea mea de bine. Am continuat cu escaladă, alpinism, drumeții montane, culturism, group-training, ski, snowboarding, alergări – toate la nivel de amator. Astfel, urmându-mi pasiunea, dar și lucrurile pe care le-am observat profesând ca medic, am decis sa investesc intr-un club de sanatate si am fondat Vivertine. Mă gândesc că, în viitor, din ce în ce mai mulți oameni vor simți că sportul este, într-adevăr, o necesitate”, spune Dr Cezar despre clubul său de sănătate.

Judecând după numărul celor care merg astăzi la sălile de fitness, cu siguranță Cezar Amititeloaie a avut dreptate.

Emoționanta vitamină C

Dr Cezar este cunoscut și despre dezvăluiri uimitoare în ce privește calitatea unor tratamente. Spre exemplu, cu toții știm că vitamina C este foarte folositoare la răceală. Dar, surpriză, aceasta are mai multe calități. Una este aceea că îndepărtează momentele de anxietate. Ca exemplu de stress au fost alese Evaluarea Națională și Bacalaureatul, unde mulți tineri s-au confruntat cu un stress puternic, mai ales că urmează o altă perioadă grea, admiterea la facultate.

”Știați însă că natura ne oferă un remediu pentru a combate emoțiile?”, se întreabă Dr Cezar.

Cezar Amititeloaie a pornit de la un experiment făcut pe un grup de studenți care au avut de susținut o prezentare publică.

Cei ce au luat o doză de vitamina C au avut mai puține emoții în momentul discursului, au avut un puls mai scăzut, gura le era mai puțin uscată, au avut mai puține crampe abdominale și mai puțină frică de eșec.

Acestea sunt emoțiile cu care cu toții ne confruntăm înaintea unui eveniment foarte important. Studenților participanți li s-a administrat zilnic o doză de 500 de miligrame de Vitamina C timp de o săptămână. Atât de ușor poți să scapi de emoții.