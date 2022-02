Gala Capital Performerii anului 2021. El a fost votat de către cititorii Capital cel mai bun antreprenor din România

Ștefan Mandachi, Adriana Cristea, Elena Martin, Gruia Stoica și Ștefan Vuza au fost nominalizați de către redacția Capital la categoria ”Cel mai bun antreprenor al anului 2021”. În urma votului acordat de către cititorii publicației Capital, Ștefan Vuza a primit premiul dedicat antreprenorilor români care au adus cea mai mare contribuție la dezvoltarea mediului de afaceri din România.

„Eu am început chimia acum 30 de ani. Acum mai bine de 4 ani am cumpărat activele de la Oltchim, dar lumea nu a observat. Am cumpărat activele de 10 ori mai ieftine.

Era într-un proces de insolvență.

Nu mi-am luat niciodată concediu, îmi place să muncesc. În aprilie anul trecut, când sinergia combinatelor a început să se vadă, m-am uitat pe bursă. Am văzut Chimcomplex cu 2 lei. În realitate a fost o creștere întârziată, deoarece activele erau cumpărate din 2018”.

Chimcomplex Borzești este cel mai mare combinat de produse chimice din țara noastră, compania a ajuns în 2021 la o valoare de 5,5 miliarde de lei pe BVB. Totodată, Chimcomplex a avut o venituri de 1,8 miliarde de lei cu un profit de 422 milioane de la sfârșitul anului trecut.

Acționarul majoritar al Chimcomplex, Ștefan Vuza a declarat recent că vrea să cumpere Petromidia, una dintre cele mai mari rafinării din Europa. De altfel, în momentul de față Chimcomplex este cea mai mare companie de pe piața Alternative exchange in Romania (AeRO) al BVB.