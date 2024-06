EVZ Special Gala Capital Femei de Succes. Raluca Bocai, managing partner Mediascope: „Noi suntem cei mai buni la proiectele out of the box”







Agenția Mediascope a obținut de-a lungul celor 19 ani de activitate rezultate excepționale. În prezent, se ocupă de implementarea proiectelor cross-channel pentru mai mult de 20 de branduri internaționale și globale, pe trei continente și în peste 80 de țări. Raluca Bocai, managing partner Mediascope, a fost una dintre câștigătoarele care au urcat pe scena Galei Capital Femei de Succes, ediția 2024.

„Mulțumesc, în primul rând, partenerului meu de business, soțului meu, alături de care am crescut această companie cu multă pasiune și multă creativitate. Inclusiv legat de faptul că în această seară am creat ceva, ca să pot veni aici, lăsându-l acasă cu cei trei copii pe care îi avem. Acum 20 de ani, am început prin a face frumos inclusiv un flayer, ne-a plăcut să creăm. O facem în continuare, creăm pentru parteneri, clienți locali și externi” a declarat Raluca Bocai, managing partner Mediascope, pe scena Galei Capital Femei de Succes 2024.

În cadrul Galei Capital Capital Femei de Succes, ediția 2024, Raluca Bocai, managing partner Mediascope, a fost premiată pentru implementarea de proiecte cross-channel în peste 80 de țări.

Contribuții pentru plus valoare

Prezentă pe piața din România de 19 ani, agenția Mediascope furnizează servicii de brand management 360 pentru brand-uri locale, internaționale și globale, cu focus pe trade marketing. Acum, se ocupă de implementarea proiectelor cross-channel pentru mai mult de 20 de branduri internaționale și globale, pe trei continente și în peste 80 de țări.

Industria de advertising este provocatoare și acest lucru face ca proiectele să reprezinte un challenge de fiecare dată și pe fiecare direcție nouă pe care o dezvolți.

„Noi cei mai buni suntem la proiectele out of the box. Acelea în care poți să contribui cu valoare adăugată. Prin maturitatea și experiența la care a ajuns businessul. Pe care îl conduc, alături de partenerul meu de aproape 20 de ani. Am încercat tot timpul și am scos în evidență la fiecare proiect calitatea și nu cantitatea, beneficiile și nu discount-ul“, declară Raluca Bocai, managing partner Mediascope, pentru Capital.

„Anul trecut, am dat start unui proces de analiză a percepției de brand & business. Obiectivul principal al Auditului de Brand a fost acela de a structura compania la nivel organizațional, având drept model agențiile de top ale industriei de publicitate internațională“, mai spune Raluca.

Un alt punct esențial, spune Raluca, a fost lansarea diviziei de producție și R&D - ESG Production, precum și semnarea parteneriatul exclusiv cu Videri. „Acest lucru ne oferă accesul la know-how și tehnologie cu care putem să fim relevanți și să facem diferența în piață pentru partenerii noștri “, subliniază managing partnerul Mediascope.

2024, un an dificil

Știm deja că avem în față un an provocator, pentru că inflația din piață se resimte și în bugetele de marketing.

„Suntem însă optimiști și investim susținut în dezvoltarea business-ului. Pentru a putea găsi soluțiile potrivite pentru fiecare client în parte, chiar și în momentele mai puțin bune. Îmi place să spun că, noi, creativii, suntem cei care tot timpul trebuie să reinventăm apa caldă. Obiectivul principal pentru noi în acest an este atragerea și mai multor branduri internaționale în portofoliul Mediascope. Pe lângă consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu clienții deja existenți“, afirmă Bocai.

Provocările pieței. Cum ocolim necazurile

„De-a lungul carierei, ne-am confruntat cu trăiri intense. Dar, de departe, cea mai mare provocare este să izbutești să livrezi calitate, nu cantitate. Într-o industrie în care totul este în continuă schimbare. Mai precis, în publicitate lucrurile se schimbă zilnic. De la bugete, la idei de creație, brief-uri sau contexte sociale“, ne declară managing partnerul Mediascope.

Se simte, însă, că, din păcate, industria de marcomm din România se confruntă cu o scădere. În ceea ce privește dorința de a inova, de a face lucruri deosebite, așa cum se întâmpla odată. Bugetele sunt din ce în ce mai restrânse, forța de muncă – din ce în ce mai slab pregătită și motivată.

„Cu toate acestea, Mediascope rămâne loială clientului și livrează totul la cele mai înalte standarde. Fără să facă rabat de la calitatea cu care și-a obișnuit clienții. Chiar dacă factorii decizionali nu ne ajută mereu în acest sens“, punctează Raluca.

„Mediascope nu renunță la a livra proiecte inedite, cu o atenție deosebită la detaliile care fac diferența. Menținem un trend ascendent în ceea ce privește aderarea la noile tehnologii și accentul pe sustenabilitate. Cred cu tărie că, în momentul în care mergi până la capăt cu planul propus, ai o viziune clară. Scoți în evidență brandul, promovezi calitatea și reușești să te diferențiezi, atunci ai rețeta succesului“, ne asigură antreprenoarea.

Capital Top 100 Femei de Succes

În cadrul Galei Capital Femei de Succes a avut loc lansarea „Capital Top 100 Femei de Succes” Ediția 2024. Acest proiect are în vedere recunoașterea meritelor și implicării femeilor în dezvoltarea mediului economic și social din România.

Au fost premiate femei de afaceri, fondatoare ale unor companii, lideri ai instituțiilor publice, dar și personalități ale vieții artistice, din lumea sportului sau mass-media. Revista Capital dorește să omagieze realizările femeilor de succes. Care activează în diferite domenii precum economic, financiar, politic, social, management, sport și media.

Revista „Capital Top 100 Femei de Succes“ 2024 este disponibilă la toate punctele de difuzare a presei, dar și online.

Evenimentul este organizat cu sprijinul: RECICLAD’OR, CATENA, CARREFOUR, APOLODOR, TINMAR ENERGY, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ, ONE CLUB, MAGNOLIA, PRIVILEG și CLASSY DECO.

Parteneri media: www.capital.ro, www.evz.ro, www.infoactual.ro, www.infofinanciar.ro.

Evenimentul poate fi vizionat integral pe pagina de Youtube Hai România.