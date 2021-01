De-a lungul vieții sale, la brațul celebrului Florin Piersic au fost văzute o mulțime de femei frumoase. Însă doar cu câteva dintre acestea actorul a împărtășit o iubire arzătoare. Una dintre cele mai mari iubiri a lui Florin Piersic a fost actrița Gabriella Vlad Werner.

Povestea de iubire dintre Gabriella Vlad Werner și Florin Piersic a durat 9 ani, între anii 1974 și 1983, și a început după ce Florin Piersic a divorțat de Tatiana Iekel.

Gabriella, una dintre cele mai frumoase actrițe din lumea filmului românesc, a mărturisit că s-a îndrăgostit de marele actor atunci când era studentă la teatru. Cu toate că ea avea 21 de ani, iar actorul, 38, iubirea dintre ei a fost de o intensitate mistuitoare. Deși părea că nimic nu le va sta în cale, povestea a ajuns la final după ce Gabriella l-a întâlnit pe Marcel Werner, în 1983. Cei doi s-au căsătorit și s-au stabilit în Israel.

Cu toate că relația lor romantică s-a destrămat, cei doi au rămas în relații bune de prietenie și se vedeau ori de câte ori aveau ocazia doar ca simpli amici.

Pe 10 ianuarie, artista și-a sărbătorit ziua de naștere. Cu acest prilej, ea a fost întrebată de reporterul „Rețete și vedete” dacă a fost sunată, la aniversare, de Florin Piersic, actrița răspunzând că nu.

Gabriella Vlad Werner nu a mai vorbit cu Florin Piersic

„Nu am mai vorbit cu Florin de 4-5 ani”, ne-a declarat prin telefon, Gabriella Vlad Werner. „Înainte vorbeam, ne vedeam la o cafea în țară sau când venea aici, în Israel. Ne vedeam ca amici! De 4-5 ani nu a mai dat niciun semn de viață. Aaa! A sunat în noiembrie trecut, de Sfinții Mihail și Gavril. Am văzut numărul lui pe telefon, dar pur și simplu nu am vrut să răspund. Mă uitam la telefon și chiar vorbeam cu glas tare: Uite, nu vreau să-ți răspund!”.

De Marcel Werner, Gabriella a divorțat în 1990, după cum a spus în exclusivitate pentru ”Rețete și Vedete”.

„Am rămas, însă, în relații foarte bune!”, ne-a spus Gabriella. „Suntem foarte buni prieteni, vorbim zilnic la telefon. El s-a recăsătorit, are viața lui, dar vorbim. Ne sfătuim și ne ajutăm. Am făcut totul ca fetele noastre să nu simtă dramatic divorțul, despărțirea”.