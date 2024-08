Sport Gabriela Ruse s-a calificat în turul 3 la US Open. O victorie uriașă







Gabriela Ruse (26 de ani, locul 122 WTA) a eliminat-o pe Barbora Krejcikova (28 de ani, locul 8 WTA), câștigătoarea de la Wimbledon, dublă campioană de Grand Slam la simplu, și s-a calificat în turul 3 la US Open.

Gabriela Ruse a făcut istorie

Românca a câștigat primul set cu 6-4. A condus cu 5-2 la un moment dat, Barbora s-a apropiat la 4-5 după ce a recuperat break-ul, apoi Gabriela i-a mai dejucat o dată serviciul adversarei și a închis setul la 4.Setul 2 a fost diferit. Cehoaica a condus cu 5-3, a servit pentru meci la 5-4, dar Gabriela a reușit break-ul fix atunci când avea nevoie, a câștigat și următoarele două game-uri și s-a impus cu 7-5.

Cu cine se va duela în turul 3

În turul 3, românca o va înfrunta pe Paula Badosa, locul 29 WTA.Pentru Gabriela Ruse, acesta este o mare realizare. Ea nu mai ajunsese niciodată în turul 3 la un turneu de Grand Slam. Pentru următoarea ei adversară, acest tur 3 reprezintă cel mai bun rezultat la US Open, numai că Badosa are și un sfert de finală de Grand Slam în CV, la Roland Garros, în 2021.

Ruse și Badosa s-au mai duelat o singură dată, în februarie 2022, la Dubai. Românca a câștigat atunci în 3 seturi, 6-3, 5-7, 6-4. Și aceea a fost o mare surpriză, Badosa fiind la acea vreme locul 5 mondial.

Gabriela Ruse trăiește un vis

Gabriela Ruse a spus că trăiește un vis și că nu îi vine să creadă că a ajuns așa de departe. Jucătoarea de tenis a declarat că tatăl său este persoana care îi aduce noroc de fiecare dată și că acum nu mai îi este frică de nimic.

„Doamne! Nu am cuvinte în acest moment, nu îmi vine să cred. Barbora este o jucătoare incredibilă, a câştigat atât de multe meciuri. Este un vis pentru mine!Chiar nu ştiu cum am câştigat, am vrut să îmi impun jocul. Tată meu este cel care îmi aduce noroc, este pentru prima dată în Statele Unite. Au fost zile emoţionante alături de echipa mea. Am fost accidentată câteva luni, sunt fericită că am revenit.

Sunt foarte încrezătoare acum! Nu ştiu cu cine voi juca în turul viitor, dar chiar nu îmi pasă în momentul acesta. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au venit aici să ne susţină. Îmi place New York-ul, este orașul meu favorit”, a declarat Gabriela Ruse.