Gabriela Firea vrea să conducă din nou Bucureștiul: „Mi-aș dori să candidez, dacă voi fi sănătoasă”

Senatorul PSD Gabriela Firea a declarat, duminică seară, 7 noiembrie, că și-ar dori să candideze din nou pentru un nou mandat la Primăria Generală a municipiului București.

„Funcţiile sunt pe ultimul loc. Îmi doresc în special să lupt pentru români, ca parlamentar, ca senator. Mi-aş dori în trei ani să candidez din nou la Primăria Capitalei, dacă voi fi sănătoasă”, a declarat fostul primar București.

În același timp, prioritatea sa este, potrivit declarațiilor, majorarea alocațiilor, pensiilor și a salariului minim pe economie astfel încât cetățenii să aibă acces la resurse medicamentoase, în special în contextul în care România se confruntă cu un val patru al pandemiei extrem de agresiv.

Cine va conduce Ministerul Muncii

„Pe mine mă interesează să se majoreze alocaţiile, aşa cum prevede legea, pensiile, salariul minim. Să aibă orice român posibilitatea să îşi cumpere medicamente, antivirale din farmacii şi, în cazul în care ajunge în spital, să fie tratat cu tot ceea ce este necesar”, a precizat Gabriela Firea.

Astfel, în ceea ce privește nominalizarea sa ca ministru al Muncii, senatorul PSD a transmis că are „colegi mult mai bine pregătiți” în acest sens. „Este un minister foarte greu. Cred că am colegi mult mai bine pregătiţi decât mine. Eu cred că orice om, dar mai ales om politic, trebuie să se cunoască bine şi să aibă şi simţul ridicolului.

Să ştie unde este potrivit, unde nu este potrivit. Eu consider că în echipa social-democrată am colegi mult mai bine pregătiţi decât mine în acest domeniu. Sunt şi eu membru al Comisiei de Muncă, Familie şi Protecţie Socială a Senatului, dar cred că în acest domeniu mai am multe de învăţat”, a mai spus Gabriela Firea, potrivit Agerpres.

Ce măsuri dorește să implementeze PSD

În altă ordine de idei, PSD dorește, pe termen scurt, „aplicarea imediată a legii 127/2019 cu indexarea de la 1 decembrie a pensiilor cu 11% și creșterea indemnizației sociale minime cu 200 de lei la 1000 de lei pe lună și creșterea alocațiilor pentru copii de la 1 decembrie la nivelul stabilit prin legea 14/2020”.

În ceea ce privește majorarea salariului minim pe economie, social-democrații impun următoarele aspecte: „creșterea salariului minim pentru studii generale, de la 2.550 de lei și celor de la 2.600 de lei pentru studii superioare de la 1 ianuarie 2022, creșterea salariului minim pentru studii generale la 2.740 de lei și la 3.000 de lei pentru studii superioare de la 1 iulie 2022”. Termenul la care se vor aplica măsurile amintite va fi, însă, definitivat după negocierile cu antreprenorii români.