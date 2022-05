Gabriela Firea se implică în scandalul momentului. „Suntem aici pentru a le sprijini pe femei şi nu ne dăm bătuţi în această luptă”

Gabriela Firea, ministrul Familiei, a vorbit despre declarațiile lansate în spațiul public de actrițele din România, care acuză fapte de hărțuire sexuală chiar la locul de muncă.

„Susţin egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi! În fiecare an, începând cu anul 2015, ziua de 8 mai este marcată drept Ziua naţională a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi înseamnă drepturi egale la locul de muncă, protejarea femeilor de abuzuri, de violenţe şi de orice tip de cruzime. Suntem aici pentru a le sprijini pe femei şi nu ne dăm bătuţi în această luptă”, a transmis ministrul Familiei, Gabriela Firea.

Gabriela Firea, contribuții aduse promovării egalității de șanse

Cu această ocazie, Firea reliefează contribuția Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de şanse în ceea ce privește promovarea valorilor europene.

„Ca ministru al Familiei, Tineretului şi Egalităţii de şanse, port un dialog constructiv constant atât cu reprezentanţii marilor federaţii sindicale din România, cu patronatele şi cu organizaţiile neguvernamentale pentru a îmbunătăţi legile.

Este importantă asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, implicarea mai mare a femeilor în decizii, dar şi combaterea violenţei şi hărţuirii la locul de muncă, fapte intolerabile. Susţin necesitatea semnării şi ratificării, în cel mai scurt timp posibil, a Convenţiei nr. 190 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii pentru eliminarea discriminării şi hărţuirii din lumea muncii şi a Recomandării nr. 206″, a scris Gabriela Firea, duminică, pe pagina sa de Facebook.

Gabriela Firea subliniază importanța Strategiei europene pentru anii 2020-2025, grație căreia UE vrea să înlăture stereotipurile legate de gen, dar și a actelor de violență comise asupra femeilor.

Actrița Mara Nicolescu, dezvăluiri incredibile

Declarațiile făcute de Viorica Vodă la Premiile Gopo au stârnit un val de reacții. Actrița a dezvăluit că a fost hărțuită sexual de diferite persoane din lumea filmului, după ce a jucat în Filantropica. Aceleași afirmații le-a făcut și Mara Nicolescu, fosta soție a regizorului Nae Caranfil.

„Personajul meu, Miruna, mai în vârstă decât eram eu la acea vreme, nu era personajul feminin „sexy” al filmului, ci „nevasta”, personajul sexy fiind cel interpretat de Viorica Voda, cel amintit de ea în discursul despre ce a pățit după Filantropica, spunând: „M-au confundat cu personajul din film”. Așadar, replica mea scurtă „Pe mine nu m-au confundat…” însoțită însă de multă mimică sugestivă, credeam eu, chiar asta a însemnat: Pe mine nu m-au confundat cu personajul, cu o nevastă cu care ești căsătorit de zece ani deja … Înțelegeți?!… Adică eu nu am fost confundată cu o nevastă (…).

Așa că, spre deosebire de Viorica, asta am făcut eu, acum mulți ani de zile, când am decis că lumea artei e prea „dură” pentru mine: m-am ridicat de la masa aflată sub lumina reflectoarelor și am plecat la mama naibii, într-un sat no name, în vârful unui deal din România”, a scris actrița Mara Nicolescu.

Actrița explică faptul că în urmă cu câteva zile, atunci când a fost prezentă la Premiile Gopo, a decis să nu vorbească foarte mult despre acest subiect, așa cum a procedat Viorica Vodă, mai ales că în sală se aflau și copiii săi. A decis însă să posteze un amplu mesaj pe blogul său.