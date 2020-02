Din declarația de avere din 2019 a lui Nicușor Dan, candidatul independent la Primăria Capitalei, care a obținut sprijinul PNL pentru alegerile locale din acest an, rezultă că acesta are o mașină marca Citroen BX din 1986. Pentru care, dacă taxa Oxigen ar fi intrat în vigoare, Nicușor Dan ar fi trebuit să plătească mult și, în plus, n-ar fi putut circula prin centru.

Doar că, în urmă cu trei zile, Gabriela Firea a anunțat că renunță la vinieta Oxigen, din cauza protestelor bucureștenilor.

Ea a făcut un sondaj, pe Facebook, iar reacțiile bucureștenilor au convins-o să renunțe. „Peste 2 milioane de vizualizari, 60 000 de mesaje pe FB, 5 000 mailuri, toate primite in doar 5 zile, de cand am declansat consultarea publica privind introducerea vinietei ecologice”, a anunțat Gabriela Firea.

Averea candidatului

Potrivit Declarației de avere depusă la Camera Deputaţilor în iunie 2019 reiese că Nicuşor Dan avea, în calitate de deputat, un venit anual în de 119.936 de lei, adică 9.994 de lei/lună.

Politicianul mai figurează cu un teren intravilan în zona Brașov – Predeal. Are două credite de la Garanti Bank, unul în valoare de 27.000 de euro, scadent în 2020, şi altul de 63.800 de euro, scadent în 2032. La capitolul „Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoare de piaţă”, Nicuşor Dan a trecut o donaţie în valoare de 130.000 RON.

„Până la acest moment, nu am avut cheltuieli deosebite în această precampanie pe care am avut-o. Am plătit o mică publicitate pe Facebook de câteva mii de lei pe lună. Indemnizația mea de parlamentar este de 10.000 de lei pe lună și de aici vin banii. Am tipărit niște flyere, tot așa de vreo 10.000 de lei.

Am deschis un cont în care oamenii îmi pot dona, cum am făcut și acum 4 și 8 ani. Am strâns acolo, până în acest moment, vreo 10.000 de lei, dar asta pentru că încă nu a început campania adevărată”, declara Nicușor Dan, într-un interviu acordat pentru PS News în urmă cu câteva săptămâni.

Te-ar putea interesa și: