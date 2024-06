Actualitate Gabriela Firea: Copiii din Sectorul 5 merită grădinițe și școli moderne







Gabriela Firea dezvăluie o statistică tristă. Peste 7.000 de copii nu au prins loc anul trecut la creșele și grădinițele din București. Peste 11.000 de elevi învață în trei schimburi, în 11 școli și licee care nu au spații suficiente. Peste 16.000 de copii învăța în alte spații, școlile lor fiind în proces de renovare, unele dintre ele de foarte mulți ani.

Spre exemplu, Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” are, in anul școlar 2023-2024, un număr de 1632 de elevi inscriși in 62 de clase, Scoala Gimnazială nr. 280 are un numar de 1664 de elevi înscriși în 64 de clase.

Gabriela Firea: Copiii din Sectorul 5 merită grădinițe și școli ca-n Sectoarele 3 și 4

Doar în Sectorul 5 al Capitalei, aproape 5.000 de copii, din trei licee și o școală generală, învață în trei schimburi. Senatoarea Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria Capitalei, spune că elevii din Sectorul 5 merită grădinițe și școli așa cum sunt în Sectoarele 3 și 4.

„Copiii din întreaga Capitală merită să nu mai învețe în trei schimburi sau în containere, să aibă pază și siguranță, clădirile să fie dotate modern”, spune Gabriela Firea într-o postare pe pagina de Facebook.

Într-un film în care apare alături de Adrian Vigheciu, candidatul alianței PSD-PNL la Primăria Sectorului 5, Gabriela Firea spune că are un plan clar pentru preșcolarii și elevii din București.

„Prin colaborarea dintre Primăria Capitalei și primăriile de sectoare putem crește numărul de locuri în creșe și grădinițe, putem să le asigurăm copiilor condiții mai bune pentru o educație sănătoasă și putem veni în sprijinul părinților cu programe after-school”, a transmis Firea.

De asemenea, candidata PSD amintește că în programul său de guvernare locală 2024 – 2028 a introdus un capitol dedicat educației.