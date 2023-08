Gabriela Firea speră că va candida la București. PSD o mai ține în tensiune

Gabriela Firea se declară o victimă în scandalul căminelor groazei din Voluntari, deși Ștefan Godei, patronul acestor așezăminte i-a fost colaborator direct. La fel ca și Ligia Gheorghe care a făcut parte din conducerea asociației care administra căminele. Cu toate acestea, Gabriela Firea nu-și găsește nici un fel de responsabilitate, nici măcar morală, față de bătrânii internați și tratați în condiții inumane.

După revenirea din vacanța din Grecia, în condițiile în care scandalul azilelor groazei se mută dinspre Voluntari spre alte județe, Gabriela Firea este din ce în ce mai prezentă în spațiul public, susținându-și cauza.

Acum, când lucrurile s-au mai depărtat în timp, Gabriela Firea confirmă că Ștefan Godei și asistenta sa se cunoșteau foarte bine. În sensul în care, spune ea, cei doi se ajutau reciproc.

Pe de altă parte, Gabriela Firea recunoaște că nu a renunțat la candidatura pentru Primăria Generală și că și-ar dori să revină. Doar că, spune ea, totul depinde de partid, iar dacă partidul își dorește un alt candidat…

„Când m-a anunțat domnul Ciolacu drept candidat PSD, parcă am avut un presentiment – i-am spus că este cam puțin cam devreme și se vor năpusti asupra mea. Marcel mi-a spus că bucureștenii mă așteaptă, că am avut un mandat foarte bun și cu siguranță ar fi o nedreptate să nu fi candidat și o dezamăgire față de public (…)

Spre deosebire de Gabriela Firea care spune că o eventuală candidatură a sa la București depinde de partid, Nicușor Dan este gata să candideze din nou. Primarul general spune că ar dori să reprezinte partidele de dreapta, într-o nouă coaliție, la fel ca în 2020, când a câștigat. Nicușor Dan consideră că avantajul său este că a reușit să scoată Primăria din faliment, acolo unde a adus-o Gabriela Firea. Din cauza banilor risipiți, în mandatul acesteia, spune Nicușor Dan, nu s-au făcut investiții majore, iar datoriile curente ale Municipalității au crescut la 3 miliarde de lei.

„În ceea ce o privește pe Gabriela Firea, eu pot să spun, dincolo de acest scandal în care, repet, nu am vrut să intru, a fost un primar extrem, extrem de slab pentru București. A dus literalmente Primăria în faliment. Am găsit 3 miliarde de lei datorii curente și conturile blocate, a dus RADET-ul în faliment, a dus Societatea de Transport aproape de faliment și nu am văzut niciun mare proiect, nicio direcție în care orașul ăsta să meargă. În schimb, am văzut fel de fel de cheltuieli aiurea care nu au dus orașul ăsta în nicio direcție”, a comentat Nicușor Dan.