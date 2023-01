Gabriela Firea, audiată la Parchetul General. Ministrul Familiei dă declarații în calitate de martor

Ministrul Familiei Gabriela Firea este audiată în calitate de martor într-un dosar penal care are legătură cu evenimentele din 10 august 2018. Ea a fost convocată la Parchetul General ca să dea declarații legate despre o serie de aspecte din zilele în care au avut loc protestele organizate de Diaspora împotriva Guvernului condus de Viorica Dănicilă și a lui Liviu Dragnea. Gabriela Firea care, la momentul respectiv, îndeplinea funcția de primar general ar fi fost convocată în legătură cu acuzațiile care îi sunt aduse viceprimarului Aurelian Bădulescu.

Conform unor surse judiciare, dosarul în care este audiată Gabriela Firea se referă la o plângere pe care a formulat-o protestatarul Cristian Dide împotriva viceprimarului Aurelian Bădulescu. El l-a acuzată pe acesta că i-a ridicat rulota amplasată în Piața Victoriei, în timpul protestelor din 10 august.

La ieșirea de la Parchetul General, după audiere, Gabriela Firea a refuzat să declarații publice cu privire la conținutul dosarului în care a fost audiată, despre persoanele implicare sau despre întrebările la care a răspuns. A spus doar că a dat curs unei invitații venite din partea procurorilor.

„Nu ar fi corect din partea mea să dezvălui detaliile din acest dosar, nici față de doamna procuror, nici față de cei care mai sunt implicați. Am venit pentru că am fost invitată ca martor și am înțeles că mai sunt și alte persoane invitate”, a afirmat Gabriela Firea, la finalul audierilor de la Parchetul General.

Aurelian Bădulescu chemat la Parchetul Militar

Aurelian Bădulescu este cercetat pentru abuz în serviciu, uz de fals şi uzurpare de calități oficiale, după ce la protestele din 10 august a decis ridicarea unor rulote şi a unor autoutilitare. Fostul viceprimar a fost audiat la Parchetul Militar, în această dimineață, fiind chemat să completeze declarațiile pe care le-a dat la precedentele audieri în legătură violenţele de la protestul din 10 august 2018.

Săptămâna trecută el a declarat că ar fi minţit la prima audiere, pentru binele PSD, partidul din care face parte.

În noaptea de 11 spre 12 august 2018, după protestul Diasporei, Poliția locală și Jandarmeria au desființat scena improvizată de protestatari în Piața Victoriei. Aurelian Bădulescu a declarat că acțiunea a venit în urma somațiilor și notificărilor care nu ar fi fost luate în seamă de organizatori.