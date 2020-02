La şedinţă participă conducerea ASSMB, managerii şi directorii medicali ai celor 19 spitale aflate în administrarea PMB, reprezentanţi ai SABIF, DGASMB, precum şi ai altor instituţii cu atribuţii în domeniu.

„Noi ne-am întâlnit, am discutat în toată această perioadă, dar nu am făcut public acest lucru pentru că nu am vrut să contribuim la emoția generală care s-a creat. Principala întrebare a bucureștenilor este dacă se impune închiderea unităților de învățământ. Primesc multe mesaje și telefoane. E normal ca părinții să își facă griji. Toate deciziile se iau la nivelul comitetului național pentru situații de urgență. Noi ținem cont de aceste măsuri și respectăm cu strictețe toate regulile care ni se impun în funcție de evoluția situației”, a spus Gabriela Firea.

Școlile din București nu vor fi închise ca măsură de prevenție, a anunțat primarul Capitalei.

