Gabriela și Dani Oțil, probleme în luna de miere. Au sperat să fie o glumă

După nunta de la finalul lunii iulie, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au plecat în vacanță, pe litoralul românesc, alături de fiul lor, Tiago. Acum, cei doi se află în luna de miere în Grecia, unde s-au confruntat cu mai multe situații neplăcute.

Soția lui Dani Oțil a povestit că au ajuns cu bine în Grecia, dar că bagajele lor s-au pierdut. Gabriela Prisăcariu a mai spus că speră să nu rămână dezbrăcați în această vacanță.

„Știți ce este bine? Noi am ajuns în vacanță, dar bagajele noastre nu. O să stăm dezbrăcați, tot este luna de miere”, a spus Gabriela Oțil, pe Instagram.

Partenera prezentatorului de la Antena 1 a mai povestit că a adunat foarte multă oboseală și că a dormit foarte mult în prima zi de vacanță. Gabriela Prisăcariu a spus că lucrurile erau diferite în trecut.

„Deci, pe vremuri, când ajungeam într-o locație din asta superbă, suntem în Grecia, nu știam cum să mă schimb mai repede și să mergem să vizităm, să facem multe lucruri. Acum, după toată perioada asta super agitată, așa intensă și destul de grea tot ce vrei este să dormi. Eu i-am spus lui Dani că nu fac nimic altceva și am dormit amândoi de nu am știut pe ce planetă suntem. Cred că aș fi putut să dormim până mâine dimineață, dar am zis totuși să ne trezim să mâncăm ceva”, a mai spus Gabriela.