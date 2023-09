Gabriela Cristea şi-a părăsit familia. Prezentatoarea TV a dat totul în vileag

Gabriela Cristea a mărturisit într-un interviu că relația cu tatăl ei nu a fost una foarte bună. Atât el cât și mama sa și-au dorit mereu ca ea să devină balerină. Văzând că nu poate să-şi îndeplinească visul, a luat decizia de a pleca de acasă.

Prezentatoarea TV a vorbit despre relația cu tatăl ei, spunând că mărturisit că Dumnezeu i-a oferit ocazia de a trece prin anumite situații grele în trecut. Aşa a învăța anumite lecții de la viaţă.

„Părinţii nu erau mândri când m-au văzut la televizor. Era mentalitatea aia cu femeile care apar la televizor sunt femei uşoare. Ei şi-ar fi dorit, dacă tot am făcut liceul de coregrafie, să fiu balerină. A fost o presiune foarte mare pentru mine. Ce am avut eu, ce am simţit eu. Mi-am luat adio, bineînţeles”.