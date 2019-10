Am văzut în spațiul public deseori invocată problema dopajului la sportivi. Cum stați la Federație?

Potrivit datelor ANAD, în 2018, în competițiile organizate de FRCF a fost depistat UN SINGUR CAZ de sportiv dopat. In cei 6 ani de activitate la conducerea FRCF cazurile de dopaj au scazut considerabil, fapt certificat si de statisticile ANAD. Apeciez performanța obținută cinstit, este și motivul pentru care, în ultimii ani, mi-am făcut un scop din a descoperi și pedepsi dur sportivii care se dopează. Personal, am susținut și susțin educația antidoping, am organizat, împreună cu Agenția Națională Antidoping, seminarii; solicit de testări la competiții și în afara acestora; susțin reprezentarea sportivilor în fața comisiilor de audiere ANAD, dar și reponsabilizarea sportivilor prin încheierea de contracte cu cluburile

Suntem o nație de sportivi. Declarați pe rețelele de social media, dar mai puțin vizibili în sălile de sport. Cum creștem apetența pentru sport a românilor?

Cu o mai mare implicare a factorilor de decizie, cred că sportul ar putea fi promovat mai mult. Trăim perioada în care cele mai multe reclame tv sunt pentru medicamente, acest fapt evidențand că încet, încet devenim un popor de oameni bolnavi. Investițiile în sport și educația pentru o viață sănătoasă ar crește enorm apetența pentru sport.

Se poate susține sportul din bani veniți de la buget? sau e nevoie de surse suplimentare?

Dacă vrem să creștem performanța este nevoie de bani. Sumele venite de la buget rezolvă într-o oarecare măsură, dar noi, cei care manageriem organizațiile sportive, suntem obligați să avem proiecte serioase care să aducă veniturile necesare realizării obiectivelor.

Cum reușiți să organizați în 2020 campionatul mondial de fitness și culturism în România? De unde aveți buget și resurse?

Pentru a organiza o competiție perfectă de talie mondială (indiferent de ramură sportivă), este imperios necesară implicarea Ministerului Tineretului și Sportului și, bineînțeles, este essential și parteneriatul cu autoritățile locale. Oricum, noi avem experiența organizării unor asemenea evenimente, ceea ce ne va ajută enorm. Suntem pregătiți pentru astfel de competiții de anvergură, sunt convinss că vom face o figură frumoasă.

Sunteți un susținător al sportului în familie. Cum îi convingem pe părinți să îi îndemne pe cei mici să facă performanță?

Rolul părintelui în îndrumarea copiilor către performanță este unul determinant. Aproape toți părinții își dau copiii la sport. Dar nu toți dintre aceștia simt momentul să intervină atunci când este cazul. Și aici vă exemplific prin două acțiuni simple și des întâlnite :

după un timp mai scurt sau mai lung, copilul se plictisește de alergat la fotbal. Părintele îl duce la karate. Acolo apare oboseala și cel mic se cere la baschet, pentru că are colegi care merg acolo și este foarte distractiv. Așa niciodată, dar niciodată, nu își vă găși locul și nu va putea face performanță! În performanță este nevoie de continuitate și abnegație. la un moment dat din cauza depășirii stării de confort al copilului, părintele acceptă instant că acesta să renunțe la sport… Total greșit!!! Părintele trebuie să devină cel mai bun pedagog și să intre în mintea copilului pentru a-l convinge să continue. Acel moment poate însemna asigurare viitorului și a sănătății pentru cel mic.

Am avut zilele trecute un stadion plin ochin de copii veniți să susțină Naționala de fotbal. Care credeți că a fost efectul acestei partide asupra lor?

Nu toți dintre cei 30.000 copii prezenți au fost practicanți ai sportului la momentul intrării lor pe stadion. Dar sunt absolut convins că la ieșirea de pe acea frumoasă arenă, cel puțin încă 30% dintre ei se vor îndrepta către anumite ramuri sportive. Deci a rezultatul a fost unul fantastic!

Păstoriți un domeniu greu, culturismul. Un sport din care nu se câștigă bani, de regulă. Ce îi determină pe sportivi să continue performanță?

Vă înșelați! Din sportul nostru se pot face bani frumoși. Sportivii cu rezultate internaționale obțin premieri substanțiale de la MTS. De asemenea, în baza rezultatelor obținute, își găsesc sponsori. Alții câștigă foarte bine fiind antrenori, instructori, nutriționiști etc .În același context, fiind niște persoane foarte bine organizate, performanța este idealul fiecăruia dintre ei.

Cum stati la capitolul medalii?

Excelent! In 2018 la Campionatul Balcanic, Romania a obtinut 51 medalii; Seniori , 22 medalii (9 aur, 7 argint, 6 bronz); Juniori, 18 medalii (8 aur, 8 argint, 2 bronz); Master, 11 medalii (4 aur, 4 argint, 3 bronz). In 2019 avem 28 medalii! La CUPA MONDIALA 2018 avem 65 medalii; Seniori, 24 medalii (7 aur, 8 argint, 9 bronz); junior, 30 medalii (13 aur, 10 argint, 7 bronz); Master, 11 medalii (7 aur, 2 argint, 2 bronz)

