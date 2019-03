Gabriel Oprea a fost audiat la ÎCCJ. Dezvăluiri despre cina cea de taină din sufrageria fostului ministru al Apărării

Fostul ministru al Apărării, Gabriel Oprea a fost audiat, joi, la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție în dosarul deschis pe numele fostei şefe DNA, Laura Codruța Kovesi, în care este cercetată pentru repatrierea fostului șef al FNI, Nicolae Popa.





„Un cetațean roman a făcut o plângere și am fost chemat ca martor. Nu pot să dau nume. Este un dosar în curs. E posibil să îl fi invitat la cină în sufrageria mea. O cină nu încalcă legea, în toate funcțiile pe care le-am deținut am sprijinit justiția. Cred că România are nevoie de o justiție puternică, nu una care încalcă legea", a declarat Gabriel Oprea la ieșire, potrivit antena3.ro

În urmă cu ceva timp victor Ponta a postat o fotografie pe Facebook în care Liviu Dragnea stă pe aceeaşi canapea cu Laura Codruţa Kovesi, iar pe fotolii în jurul unei măsuţe mai sunt Gabriel Oprea şi George Maior. Fotografia care este negată de Kovesi ar demonstra relația apropiată dintre fosta șefă DNA și ceilalţi prezenţi în fotografie.

