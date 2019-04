FUTSAL. Imperial WET, victorie în derby-ul cu FC Dunărea Călărași. Deva, victorie de moral

Play-off-ul Ligii 1 și-a consumat primul mare derby miercuri seară la Miercurea Ciuc, acolo unde față în față s-au aflat formația locală Imperial WET, campioana sezonului regular, și Futsal Club Dunărea Călărași, proaspăt câștigătoare a Cupei României!





La capătul unui meci deosebit de spectaculos, Imperial WET Miercurea Ciuc s-a impus cu 5-2, victorie care apropie și mai mult gruparea harghiteană de finala campionatului.

Dunărea Călărași a început în forță confruntarea de la Miercurea Ciuc, surprinzând echipa pregătită de Cosmin Gherman printr-un presing agresiv și un joc în mare viteză.

În aceste condiții, marile ocazii de a marca au fost notate în dreptul oaspeților, campion la acest capitol fiind Alberto Yañez Galan, care a ratat inclusiv cu poarta goală. Cei care au marcat primii însă au fost harghitenii, prin veteranul Florin Matei, în minutul 6, după care trupa lui Marian Șotârcă și-a continuat festivalul ratărilor. În cele din urmă, în minutul 11, Alberto Yañez Galan a reușit să îl învingă pe Victor Lopez, spaniolul din poarta ciucanilor.

Echilibrul a fost însă rupt din nou după mai puțin de două minute, atunci când Alvaro a readus echipa gazdă în avantaj. În minutul 18, după cel de-al șaselea fault comis, Imperial WET a fost sancționată cu lovitură de la 10 metri, dar același Alberto Yañez Galan a ratat, execuția sa fiind parată de Victor Lopez.

La reluare, Imperial WET a luat jocul în serios, a marcat în secunda 29 prin Alvaro, simplificându-și din acel moment misiunea. Ovsianikov și Duke au dus scorul la 5-1, ultimul marcând în poarta goală din jumătatea proprie într-un moment în care Dunărea juca „5 contra 4”.

Tabela a fost închisă la ultima fază a meciului de veteranul George Tomescu, căpitanul echipei Dunărea Călărași, cel care, pe 14 aprilie, va împlini 40 de ani!

„Sunt trei puncte foarte importante în primul joc din play-off. Nu a fost cel mai bun meci al nostru, asta e sigur, dar e important faptul că am câștigat și am făcut un pas important și suntem din ce în ce mai aproape de finală. Am intrat în linia dreaptă a acestui sezon și mai mult ca niciodată trebuie să fim uniți, să fim împreună. Aș vrea să le mulțumesc suporterilor, tutror celor care au fost și sunt în continuare alături de noi”, a declarat Alvaro De Luis Yubero, unul dintre cei mai buni jucători ai gazdelor miercuri seară.

Imperial WET va evolua săptămâna viitoare în deplasare cu Informatica Timișoara.

Imperial WET – Dunărea 5-2 (2-1)

Au marcat: Florin Matei (6), Alvaro De Luis (13 și 21), Denis Ovsianikov (13), Mario Duke (13) / Alberto Yañez Galan (11), George Tomescu (40)

Adrian Moț a debutat cu o victorie!

Etapa de miercuri, a doua a play-off-ului, a marcat și debutul echipei Autobergamo Deva în această fază a competiției. Plecată cu un singur punct în play-off, Autobergamo a privit neputincioasă la succesul facil din week-end al celor de la CS United Galați, care au contabilizat deja șase puncte. În aceste condiții, Deva era condamnată să se impună în fața echipei FK Odorheiu Secuiesc.

După o primă repriză echilibrată, Autobergamo Deva a fost de neoprit. Gazdele s-au impus cu 6-1, victoria aducând un capital important de moral înaintea marelui derby cu CS United Galați, din deplasare, de sâmbătă, ce poate fi decisiv pentru stabilirea echipei care va merge în finala Ligii I.

Autobergamo – FK Odorheiu Secuiesc 6-1 (2-1)

