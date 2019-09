Victor Istrate, fost vicepreședinte al FRR, a lansat un atac la adresa președintelui Alin Petrache, cu câteva zile înaintea debutului Cupei Mondiale. În sprijinul „revoluției” a folosit nume importante ale fenomenului, oameni care habar n-aveau despre acest demers

Rugbyul românesc a fost marcat de tensiuni, în ultimele zile, după ce Victor Istrate, preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Rugby Vrancea şi fost vicepreşedinte al FRR, a lansat un atac la adresa lui Alin Petrache, președintele Federației.

Asta, în săptămâna în care, în Japonia, va debuta Campionatul Mondial. Competiție la care naționala „tricoloră” s-a calificat pe teren. Însă, „stejarii” n-au mai ajuns în „Țara Soarelui Răsare”, din cauza descalificării venite în urma folosirii jucătorului de origine tongană Sione Faka’osilea.

101 sportivi apar pe baza unei presupuneri

La mai bine de un an după ce România și-a aflat verdictul, Istrate a lansat o scrisoare deschisă. „Ministerul Sportului şi Parchetul General să dispună efectuarea de verificări cu privire la gravele încălcări ale conducerii FRR în sensul de a stabili dacă sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor de neglijență în serviciu, abuz în serviciu, sau dacă se impune atragerea răspunderii civile delictuale sau penale a persoanelor responsabile (…)”, se menționează în actul respectiv.

În sprijinul său, Istrate a întocmit o listă cu nume importante din rugby, foști jucători. Este vorba despre 13 sportivi, „care susțin acest demers”, dar și alți 101 „care apreciem că sunt în asentimentul nostru, dar care nu au putut fi contactați ”. Cotidianul „Evenimentul zilei” a contactat câțiva rugbiști al căror nume apare pe lista lui Istrate. Unii dintre ei nu știau exact despre ce este vorba.

„Cu mine nu a discutat nimeni. Am văzut și eu pe un site despre ce este vorba. Normal că mă deranjează, chiar am sunat la federație și am spus că nu am nicio legătură cu povestea asta”, ne-a spus Mădălin Lemnaru.

„Să se apuce de curățenie”

Marin Moț ne-a explicat că n-a fost vorba despre o listă cu semnături. „Au fost discuții telefonice sau față în față. Eu nu am ceva împotriva lui Alin Petrache. Aș vrea ca Alin să se apuce de curățenie în federație, am văzut că în ultima perioadă s-a implicat mai mult. Nu-i cade bine nimănui că România nu a mers la Campionatul Mondial. Trebuie să ne uităm și la ce vine din urmă, la nivel de juniori. Stăm prost la naționalele Under 18, Under 20”.

„Nu există semnături, dar pot exista acorduri verbale. Mai multe nu am ce să vă spun…”, ne-a declarat și Laurențiu Codoi, în timp ce Marin Ionescu a afirmat: „Vă pot spune că nu am semnat nimic, și nici n-aș face-o! Nici măcar nu am discutat cu acest domn Istrate”.

Șeful FRR: „Voi face tot ceea ce îmi stă în puteri pentru a repara acest nefericit moment”

Alin Petrache a vorbit despre dezamăgirea provocată de absența României de la Campionatul Mondial. „Dincolo de statutul de preşedinte, sunt un om care iubeşte acest sport şi tristeţea mea de aici porneşte. Împărtăşesc dezamăgirea tuturor celor pentru care rugbyul este important, înţeleg şi respect durerea jucătorilor care meritau să fie acolo. Voi face tot ceea ce îmi stă în puteri pentru a repara acest nefericit moment. Tot ceea ce s-a întâmplat şi a condus la excluderea noastră este, din păcate, o problemă procedurală pentru care încă nu s-au luat măsuri de corecţie la nivel internaţional, astfel încât să nu se mai întâmple”.

Președintele FRF a comentat și contestațiile lansate de Victor Istrate. „Îi respect pe cei care mă critică şi îi apreciez pe cei care mă susţin. Indiferent de poziţia lor, sunt în slujba acestui sport şi îmi folosesc toată energia pentru prosperitatea lui”, a declarat Alin Petrache într-un interviu acordat pentru Agerpres.

