Furați: Zeci de mii de oameni din Munții Apuseni descoperă că trebuiau să aibă reducere de 50% la factura de curent din 1996.După o circulară a prefectului, primăriile luate cu asalt

Circulara care arde

Circulara Prefectului de Bihor prin care cere primarilor din Munții Apuseni să activeze reducerile de 50% la energie electrică localnicilor provoacă haos. Primăriile sunt luate cu asalt la doar o zi după ce anunțul a devenit public, iar primarii nu înțeleg de ce legea din 1996 nu se aplică și trebuie să o certifice ei printr-o hotărâre de consiliu. Practic primarii nu înțeleg ce hotărâri de consiliu trebuie să dea cu ce obiect : să se afle în situația absurdă de a legaliza o lege organică, sau de a certifica că localnicii lor trăiesc în aceste localității. Și nu înțeleg de ce trebuie să fie implicați în demersal de a acorda aceste facilități când oamenii au contracte directe cu furnizorii, contracte pe care e specificat domicilul fiecărui om. Sunt apoi furnizori care generează automat reducerile și acesta e cazul Hidroelectrica. În plus, astfel de reduceri trebuie applicate și la salubritate de exemplu, conform Legii moților, același act normativ invocat și de Prefectura Bihor.

Conform șefei Cancelariei Prefecturii Bihor, Ligia Oală această lege impactează și asupra localităților din Cluj și alba nu numai aspra celor din Bihor și anume: Nucet, Ștei, Vașcău, Budureasa, Bulz, Buntești, Cărpinet, Câmpani, Criștioru de Jos, Drăgănești, Lazuri de Beiuș, Lunca, Pietroasa, Rieni și Tărcaia.

“Este de datoria noastră să sprijinim zonele vulnerabile ale Bihorului, în special în acest context economic. Fac apel la primari să depună toate diligențele pentru întocmirea și trimiterea urgentă a listelor către furnizorul de electricitate”, își motivează prefectul Dumitru Țiplea demersal prin care cere primarilor din Munții Apuseni să facă liste cu oamenii care trăiesc în localitățile lor pentru a avea reduceri de 50% la curent electric.

Situa ții absurde

“Ne sună oamenii în continuu pentru reducerea la factura de curent. Este o confuzie totală. Ce să certific eu și doamna secretară prin hotărârea de consiliu? O prevedre legală care ar trebui să se aplice direct? Să certific că oamenii au domiciliu în Nucet și că au buletin aici? Este o avalanșă de solicitări căreia nu îi putem face față. Când să verific eu peste 2000 de oameni? Ar trebui să angajez pe cineva special pentru asta…În plus această situație există și în cazul operatorului de salubritate AVE unde la fel trebuie să se aplice reduceri. În plus, alți furnizori cum e Hidroelectrica aplică reducerea care poate fi verificată direct pe factură automat. De ce ar trebui să facă primăriile asta când omul are contract direct cu Electrica, de exemplu?”, explică primarul Nucetului Adrian Tuduce situația de confuzie generată în instituție și în rândul oamenilor.

“ Și noi sunăm continuu pentru clarificări la Prefectura Bihor. Noi putem da hotărâri de consiliu în fiecare zi, dar nu cred că putem da noi hotărâri pe banii electrica , furnizor care pe baza normelor de aplicare a legii și a contractelor cu oamenii trebuie să aplice facilitățile automat și nu de ieri de azi de 16 ani. Nu cred ca va exista nici o urmare a acestui demers, fiindcă noi ca Primărie din zona montană am făcut documente pentru aceste facilități, așa cum am fost înștiințați și azi la trei luni de la acest demers avem tot facturi întregi. Și mai e o întrebare: cum fac actele de reducere numai pentru cei care vin la Primărie? Dacă omul e în spital? Cum explic eu oamenilor dacă unii primesc reduceri și alții nu?”, spune primarul de Budureasa Adrian Magda.

Mulți dintre primari sunt în confuzie, nu știu dacă au trimis astfel de liste și nici nu știu ce hotărâri de consiliu să dea. Și nici nu au răspuns de ce legea nu s-a aplicat de 16 ani până acum sau de ce s-a aplicat selectiv și nici cum reducerile vor fi aplicate retroactiv așa cum spun responsabilii Electrica Furnizare.

Electrica nu genereaz ă reduceri automat

Nici pentru Electrica furnizare care a explicat Prefecturii Bihor ce pași trebuie să facă oamenii ca să beneficieze de reduceri nu este clar de ce oamenii trebuie să meargă la primării și “să depună cerere la primăria la care sunt arondați, prin care solicită acordarea facilităților”. Cererea va fi însoțită de acte doveditoare precum şi de o declarație pe proprie răspundere. Practic, deși fiecare primărie trebuie să aibă o evidență cu cei care trăiesc sau sunt decedați, la zi, oamenii trebuie să dovedească că trăiesc acolo. Apoi, chiar dacă facilitățile sunt prevăzute de o lege, “cererile se aprobă de către fiecare consiliu local și se centralizează în liste, care vor fi afisate la sediul primăriei”. “ Există primării care au accesat aceste facilități pentru oamenii din comune, nu pot să spun care e ordinul acestor primării, una, doua, trei sau mai multe, există un alt department în societate care ar trebui să aibă o astfel de evidență, plus că pe piață sunt 72 de furnizori care trebuie să opereze aceste reduceri. Deci, aceste reduceri se marchează în sistem numai după ce sunt comunicate de primării”, ne-au explicat surse autorizate din Electrica Furnizare.

Sunt și vești bune pentru oamenii care trăiesc în Munții Apuseni, în sensul că reducerile se aplică retroactiv , spune surse avizate din cadrul Electrica Furnizare. Înainte de a lua cu asalt primăriile pentru a face aceste cereri, oamenii pot verifica pe facturi dacă au beneficiat sau nu de reducere, în sensul că “pe anexa 2 este specificat că se aplică reducerea de 50% conform <Munții Apuseni>”.