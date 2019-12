Fostul ministru al Educației revine pe Facebook cu o reacție la punctul de vedere al sindicatelor vizavi de rezultatele testelor PISA.

Stârnit de comentariile sindicaliștilor din învățământ, Daniel Funeriu dezvăluie sistemul de tip mafiot pus la cale de aceste intituții. Printre altele, inclusiv „înțeparea” la sistemul de salarizare al cadrelor didactice.

„Văd că sindicatele – de fapt structuri paralele de putere în sistem, cvasi-mafiotizate în România – contestă relevanța testelor PISA. Să vă spun o chestie pe care probabil nu o știți: când eram în funcție, am descoperit că sindicatele încasează automat 1% din salariile tuturor profesorilor. Adică vreo 15 milioane de euro. Bani a căror cheltuire nu o verifica nimeni. În 2011 am stopat transferul automat către sindicate al banilor profesorilor, urmând ca fiecare profesor să plătească individual. Au rămas vreo 3% care mai plăteau. De unde toate mizeriile pe care sindicatele arondate PSD le urlau despre mine”, povestește Funeriu.

Fostul ministru mai reamintește că, „în iunie 2012, Ponta a reintrodus virarea automată a 1% din salariu către sindicate, adică vreo 20 de milioane de Euro anual. Noh, acum poate înțelegeți de ce nu sunt bani pentru toalete. Că sunt pentru sindicaliști veroși”.

O spune chiar Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, om care știe cu ce probleme se confruntă sistemul de învățământ românesc.

Într-o postare pe Facebook, Funeriu avertizează asupra următorului pericol: „Parcă văd dăștepți care, după ce văd că Estonia a performat la testele PISA, vor începe să ceară să copiem «sistemul» din Estonia. Sigur, nu vă vor spune că Estonia are populația a două județe din România, suprafața a patru și… estonieni. Meanwhile, doar așa, ca să știți: Republica Moldova are creștere constantă la PISA de ani buni”.

În final, Daniel Funeriu critică reacțiile politicienilor: „Să nu uit – în afară de Mircea Miclea, perfect la obiect și cu soluții raționale, toate reacțiile pe care le-am văzut ieri de la politicieni sunt de o cruntă imbecilitate”.

Te-ar putea interesa și: