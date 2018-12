„ACTUALA Opoziție NU reprezintă o SOLUȚIE”. FUNERIU: „Mai avem un an să NE LUĂM ȚARA ÎNAPOI!”

Fostul ministru al Educaţei, Daniel Funeriu, face un apel, într-o postare pe pagina personală de Facebook, către generaţia sa, să se mobilizeze şi „să-şi ia ţara înapoi”. Totodată, Funeriu consideră actuala „actuala opoziţie nu reprezintă o soluţie”.





Iată mesajul integral postat de Daniel Funeriu pe Facebook:

„Băbăeți din generația mea... Să vă zic câteva chestii... Da, voi, ăia care ați strigat "Libertate te iubim, ori învingem, ori murim", ăia care ne uitam la meciuri la sârbi, bulgari sau unguri, la televizoare cu purici, ăia care chefuiam cu Brifcor în apartamente de bloc, ăia pentru care America lui Reagan era visul libertății pure pe care o voiam la noi acasă, ăia care ascultam la ora 17 și la miezul nopții hiturile de la Europa Liberă, ăia care învățam la mate, fizică sau chimie de ne săreau capacele dar chiuleam de la învățământ politic, ăia pentru care pletele și blugii erau o formă de rebeliune: avem o dilemă: mai avem un an să ne luăm țara înapoi dar vă înțeleg oscilarea între apatie și disperare: pentru a învinge hidra hoției și imposturii vă deranjează că trebuie să vă aliniați fie la niște unii obosiți de atâta complicitate cu psd, fie la unii cu care nu vă identificați pentru că, da, ei sunt feisbuchiști mesianici iar voi aveți un sistem sănătos de valori, fie cu unii pe care îi mirosiți corect, de la o poștă, că sunt prelungirea cu ștaif a securității, fie cu unii care par bine intenționați dar fără vlagă, realizări sau știință.”

„Da, aveți dreptate, simțul vostru e corect, ați mai văzut asta: nimeni, separat sau împreună, din actuala "opoziție" nu reprezintă soluția, da, e o prostie să te mulțumești spunând "asta avem, cu asta defilăm", da, e corect, și nu e pentru că ați îmbătrânit, că fetițele și băieții ăștia din generația sub 35 cred că dacă ai 1000 de likeuri pe feisbuc meriți luna de pe cer fără să demonstrezi nimic în viață, și sunt convinși că totul se rezolvă cu PR în loc de substanță. Soluția? Vă spun eu, pentru că am condus un pic treburi în țara asta și cât am fost "pe cal" am făcut zob psd în domeniile mele: trebuie doar 20 de oameni tari la nivel central ca lucrurile să se schimbe radical. Unde sunt ei? În hibernare pentru că s-au săturat să fie la cheremul unor combinatori care nu le ajung, intelectual, nici la gleznă... Așa-mi vine uneori să intru cu ciomagul în țarcul ăsta de hiene...”, scrie Daniel Funeriu pe Facebook.

