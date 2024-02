Fundașii lui Manchester City au luat gol ca în curtea școlii. Cum i-au păcălit cei de la Brentford. Video

Fundașii lui City, păcăliți de Neal Maupay. Acesta a marcat primul gol la minutul 21 în duelul dintre Brentford și Manchester City, beneficiind de o eroare defensivă a echipei antrenate de Pep Guardiola. Fundașii au fost păcăliți de o manevră banală. Elevii lui Guardiola au egalat înainte de pauză prin Foden.

La opt minute după pauză, Foden a marcat din nou cu capul al doilea său gol. S-a conectat cu centrarea precisă a lui Kevin De Bruyne pentru a marca doar al doilea gol cu capul din cariera sa în ligă. Cu 20 de minute înainte de final, Foden a asigurat punctele pentru City cu un superb gol. O combinație generoasă cu Erling Haaland, încheiată cu un șut în colțul porții. O dovadă de prietenie. Care i-a făcut pe spectatori să aplaude și să nu regrete banii dați pe bilete.

„Știam amenințarea pe care o reprezintă, sunt o echipă fantastică,” a spus el. „Trebuia să continuăm să atacăm după golul lor. Am controlat întregul joc. Sunt încântat de rezultatul meciului. Am rămas calmi. Suntem o echipă care are încredere în abilitățile noastre. Există suișuri și coborâșuri în fotbal. Am jucat foarte bine chiar și când eram conduși cu 1-0. Trebuia să rămânem răbdători. Ei au închis spațiile, dar am rămas răbdători și am controlat jocul, ceea ce este cel mai important, am creat și multe șanse, ceea ce a fost frumos de văzut. A fost extrem de important [momentul egalizării]. A venit la un moment bun, îți dă o senzație bună intrând în a doua repriză”. Asta a declarat Phil Goden pentru site‐ul clubului M. City.

Fundașii lui City păcăliți cu un ofsaid inexistent

Datorită golurilor marcate de Phil Foden, campionii en-titre au câștigat meciul cu 3-1. Dar cum s-a desfășurat faza cu pricina?

În minutul 21, defensiva lui Manchester City a fost surprinsă de o fază aparent simplă, inițiată de o degajare a portarului Mark Flekken din careul de 6 metri. Toney și Maupay s-au poziționat cu intenție în spatele defensivei lui City, creând confuzie. Se pare că fundașii lui Guardiola fie nu au fost la curent cu regulamentul, fie au fost luați pe nepregătite. Conform regulilor, în cazul degajărilor din aut, de la marginea terenului sau din careul de 6 metri, nu se aplică regula ofsaidului.

Toney a simulat o intervenție pentru mingea, acționând ca un ecran și permițând astfel coechipierului său, Maupay să avanseze liber spre poarta lui Ederson. Apelurile disperate ale lui Gvardiol și Walker pentru ofsaid au fost în zadar. Fundașii lui City erau la pământ.

Manchester City, campioana Europei, a trecut peste acest moment și a câștigat meciul fără dificultate. Phil Foden a fost vedeta meciului, reușind un hattrick în minutele 45+3, 54 și 70. Cu această victorie pe Brentford Community Stadium, Manchester City a acumulat 49 de puncte, apropiindu-se la două puncte de Liverpool, liderul clasamentului, având însă un meci în minus.