Fulgy s-a filmat în ipostaze tandre alături de altă femeie, la scurt timp după ce a anunțat că formează un cuplu cu Bia Khalifa. „Mr. Moft face ce vrea”

Fulgy a declarat recent că face ce vrea cu viața lui și că nu se mulțumește cu o singură femeie, drept pentru care s-a filmat în timp ce se săruta cu o domnișoară, făcând imaginile publice.

„Oricum cei care mă cunosc știu că Mr. Moft face ce vrea. Băieți, fete, femei, bărbați, cu voi vorbesc, de n-oi avea gagici cât aveți voi membri, sunteți nebuni la cap?! Dar nu pe bani, pe dulceață”, a mărturisit fiul Clejanilor, pe pagina sa de Instagram.

Fulgy a dat-o uitării pe Bia Khalifa

Fiul Clejanilor a dezvăluit chiar și cine este domnișoara cu care s-a filmat în ipostaze tandre, pe străzile Bucureștiului. „Fata asta pe care am postat-o acum este una de i-am rupt eu gura, ați înțeles? Sunt fanul ei, ea face videochat”, a spus Fulgy, potrivit româniatv.net.

După ce s-a vehiculat că s-au desprățit, Bia Khalifa a ținut să lămurească situația, menționând că nu s-a separat de Fulgy, doar că nu se pozează tot timpul.

„Peste tot scriu de toate despre mine. De când mă știu se tot scrie, iar chestia cu Fulgy cum că ne-am despărțit nu e adevărată. Faptul că nu postăm zilnic și poate am și eu treabă, de exemplu acum sunt în Bistrița la mine să-mi fac niște acte, nu înseamnă că ne-am despărțit sau nu știu ce. Suntem bine mersi, stau la el, nu ne-am certat, nu nimic.

El a întârziat la ziua mea, a avut ceva treabă, dar eu am fost înțelegătoare, el totuși a fost prezent de ziua mea pentru că el ora 12 noaptea a fost cu mine. Eu am petrecut cum ar veni tot pe 29 spre 30 noaptea, nu-i ca și cum m-ar fi încălzit că a venit el cu fetele, oricum am invitat foarte multe fete și erau 2-3 băieți acolo”, a spus Bia Khalifa.

În ciuda imaginilor postate alături de altă femeie, pe pagina de Instagram, Fulgy postează constant videoclipuri cu el și cu Bia Khalifa.