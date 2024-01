Fuga de George Simion de Ziua Națională. Semnele unei rupturi. Reportaj politic de la Iași

Ziua Națională sărbătorită la Iași a fost primul eveniment electoral al acestui an. Fiind prezent acolo, am putut vedea câteva lucruri. În primul rând, lipsa primului ministru al României, Marcel Ciolacu de la Iași, unde a fost sărbătorită Unirea din 1859, a părut ciudată. Pentru unii întărește ideea ca domnia sa fuge de o confruntare cu AUR. Pentru alții este o dovadă de înțelepciune. Este greu de judecat, dar ca unul care am fost la Iași, pot spune ceea ce am văzut. Scenariul s-a repetat la Focșani. Cred că precauția a fost exagerată.

Prezența președintelui PNL Nicolae Ciucă la Iași a dovedit că George Simion este un om de înțeles. Și-a luat cei 2500 de membrii AUR, bine organizați, și i-a dus în fața Palatului Culturii, la mai bine de un kilometru de locul mitingului oficial. Nu același lucru l-a făcut Diana Șoșoacă cu ai ei, postați în piață, dar într-o zonă marginală. Gălăgioși, fără agresivitate. Parcă fiecare se temea de celălalt.

În al doilea rând, mesajul premierului transmis la Iași, nu a fost citit nici măcar de prefectul județului, ci de un funcționar public, un consilier. Gestul a stârnit rumoare exclusiv printre moldovenii veniți la Iași să sărbătorească. Nu erau mulți, majoritatea fiind aduși de diversele partide, dar s-a comentat. Pe lângă pensii, sau emisiuni TV. Plimbându-mă prin piață am observat o oarecare apatie, dar și semne că se mai pregătește ceva, sau cineva. Așa am aflat că a apărut un partid nou, LEU, Lege Unitate Educație. Destul de vizibil la Iași.

Ziua Națională, momentul unei rupturi

Pare că asistăm la o ruptură între PSD și PNL. Nici un lider marcant al PSD nu a fost prezent la Iași, altădată fief puternic al socialiștilor. Nici unul pe care să-l recunosc, cel puțin. Deși era locul în care a început Unirea Principatelor. În schimb am văzut o delegație puternică a PNL, de la Nicolae Ciucă, Vasile Blaga, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Dan Motreanu, la lideri locali.

Mi-am spus că este un semn ca după recentele proteste ale fermierilor și transportatorilor, Marcel Ciolacu și liderii PSD evită confruntările directe, într-un an cu mai multe rânduri de alegeri. În aceeași logică a evitării unei confruntări, premierul Marcel Ciolacu a lipsit și de la sărbătoarea națională de la Alba Iulia, pentru a evita huiduielilor celor de la AUR și ai susținătorilor SOS. A fost prezent la Mormântul Ostașului Necunoscut.

Nu cred că este o lipsă de bărbăție a lui Marcel Ciolacu, ci doar un calcul electoral. Dacă venea, era imediat luat la țintă. Dar, la doar câteva luni de la preluarea mandatului este un semn îngrijorător, atât pentru premier, cât și pentru PSD. Orice guvernare erodează, dar prezența atâtor runde electorale într-un interval scurt va accentua procesul. Dacă nu se schimbă tactica.

Nicolae Ciucă, susținut de liderii liberali

Lipsa lui Marcel Ciolacu l-a scos în evidență pe liberalul Nicolae Ciucă. Venit ca să arate că nu e îi este frică de confruntarea cu „poporul AUR și SOS”, dar mai ales să își exprime patriotismul, ca general de armată. La Iași, Focșani și Alba Iulia, generalul Nicolae Ciucă a arătat ca un comandant care știe exact ce face. Respectând sărbătoarea românilor și înfruntându-i direct pe extremiști, în plină stradă.

Evenimentele de la Iași, au mai arătat un lucru important. Ca după “festivalul democrației” lui Orban, liberalii fac scut în jurul lui Ciucă. Cei mai puternici lideri liberali îl însoțesc și susțin pe Nicolae Ciucă. Dau un semn ca partidul s-a adunat în jurul președintelui PNL. Vă spuneam de echipa strânsă în jurul lui Ciucă la Iași. Ea a fost completată de Gheorghe Flutur, Emil Boc, Ilie Bolojan, Ion Dumitrel, președintele de la Alba și Florin Roman.

Dacă ar fi să trag o concluzie aș spune că Marcel Ciolacu trebuie să-și definească strategia politică rapid. Ideea că se pot desprinde de liberali este tentantă de fiecare dată. Dar poate aduce același rezultat ca atunci când Victor Ponta s-a „eliberat” din înțelegerea politică avută cu Crin Antonescu. Transformarea aliaților în ținte, are un cost greu de cuantificat în sondaje. Dar vizibil la vot.