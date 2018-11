Fuego, RĂPUS de DURERE. Fanii au rămas ÎNMĂRMURIȚI. „RĂMAS BUN!”

Paul Surugiu (Fuego) pare că trece printr-un moment delicat din viață. Îndrăgitul cântăreț și-a alertat fanii cu un mesaj melancolic despre despărțirea de persoanele dragi.





Fuego a reușit să își emoționeze până la lacrimi fanii. “De multe ori ne luam bun rămas fără sa ne gândim la ce va fi, la ce am fi putut spune ori face! Poate ca aceasta e cea mai simpla varianta! Atunci când alegem sa renunțam, de obicei, nu doare ceea ce am pierdut, ci simplul fapt ca am abdicat de la conduita, de la un parcurs lin! E greu sa spui bun rămas!

Și in viața, iubire, familie, oriunde!

Orice moment de genul acesta vine la pachet cu o serie întreaga de nostalgii, dar e bine sa le treci! Vedeți voi, toți fug de tristete, dar eu cred ca tocmai înfruntarea ei este cea care ne poate vindeca! Așadar, încercați sa spuneti bun rămas doar când e inevitabil! Și atunci sa fie blând, cu păreri de rău!”, a scris cântărețul pe Facebook.

Pagina 1 din 1