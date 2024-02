Sport Fredi Fieraru, fotbalistul român care a fost la un pas să moară de pneumonie la primul Campionat Mondial din istorie







Anul 1930 a marcat apariția Campionatului Mondial de Fotbal, prima competiție de acest fel având loc în Uruguay. Astfel, între zilele de 13 şi 30 iulie 1930 a avut loc primul turneu de amploare organizat de Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) pentru echipele naţionale masculine de fotbal.

Uruguay a fost aleasă gazdă a primului Campionat Mondial de fotbal în cadrul Congresului FIFA din 1929. Țara sărbătorea o sută de ani de la prima ei Constituţie, iar echipa naţională de fotbal câştigase titlurile la Jocurile Olimpice din 1924 şi 1928. Un fotbalist român, Fredi Fieraru, a fost la un pas să își piardă viața în America de Sud.

Primul Campionatul Mondial și participarea României

Campionatul din 1930 s-a desfășurat în totalitate în capitala Montevideo, majoritatea pe stadionul Estadio Centenario, construit special pentru turneul final. Pentru prima şi ultima dată în istoria Cupei Mondiale, ţările afiliate la FIFA au fost invitate să participe fără să fie nevoie de o rundă preliminară de calificare.

Europa a fost reprezentată la Campionatul Mondial din Uruguay de patru naționale: România, Franța, Iugoslavia și Belgia. Antrenați de Costică Rădulescu, „tricolorii” au debutat cu o victorie împotriva celor din Peru, scor 3-1. Ulterior, în fața țării gazdă, România a pierdut cu scorul de 4-0.

Uruguay-ul avea să câștige finala, contra Argentinei, scor 4-2, și să devină prima campioană mondială din istorie.

Povestea lui Fredi Fieraru, internaționalul român care s-a îmbolnăvit de pneumonie

Pe lângă premiera desfășurării primului Campionat Mondial se numără și mai multe povești referitoare la echipa de fotbal a României. Una dintre acestea îl are în centrul atenției pe Alfred Eisenbeisser, cunoscut sub numele de Fredi Fieraru.

Fredi Fieraru s-a născut în 1908, la Cernăuți, și a avut ghinionul de a se îmbolnăvi de pneumonie în timpul participării la Mondialul din Uruguay. A fost adus în Europa mai mult mort decât viu, iar rudele sale au crezut chiar că a murit, după un articol apărut într-un ziar din Bucovina.

În momentul în care a primit prima sa convocare la echipa naţională de fotbal a României, Fredi Fieraru evolua la echipa Dragoş Vodă Cernăuţi. El a fost inclus în lot de antrenorul Costel Rădulescu, iar Octav Luchide, şeful Federaţiei Române de Fotbal, a reuşit cu greu să o convingă pe mama mijlocaşului să îl lase în Uruguay.

Fotbalistul român a fost adus acasă pe targă de la primul Campionat Mondial

Fredi Fieraru a fost titular în ambele partide jucate de România la Mondialul din '30. Din păcate pentru el, a fost diagnosticat cu pneumonie, boală din cauza căreia a slăbit nu mai puţin de 15 kilograme pe drumul de întoarcere spre casă.

După o săptămână de la îmbolnăvire, starea de sănătate a lui Fredi Fieraru se agravase foarte tare. Colegii săi au început să-şi ia rămas bun de la el.

Mijlocaşul român a reuşit să supravieţuiască drumului şi a ajuns până în Europa, unde a fost internat în stare gravă în spitalul din Genova, Italia. Aici, el a stat internat timp de o lună de zile, până când a început să-şi mai revină, astfel că a fost adus la Bucureşti. După alte câteva zi, Fredi Fieraru a ajuns pe targă la Cernăuţi. Mama sa a leşinat când l-a văzut, deoarece un ziar din Bucovina anunţase doar cu ceva timp înainte că fotbalistul a murit într-un spital din Italia.

Fredi Fieraru şi-a revenit complet şi a fost transferat la Venus Bucureşti în anul 1932. El a evoluat timp de 12 ani la echipa bucureşteană, timp în care a câştigat de trei ori campionatul de fotbal al României. Bucovineanul a reuşit să strângă nouă selecţii la echipa naţională de fotbal a României.

Fredi Fieraru a renunțat la sport și s-a apucat de patinaj artistic

Fredi Fieraru a devenit campion naţional al României şi la patinaj artistic. El a participat la Campionatul European din 1934, alături de Irina Timcic, perechea română clasându-se pe locul 7.

Doi ani mai târziu, în aceeași formulă, Fredi Fieraru a bifat o prezenţă şi la Jocurile Olimpice de Iarnă din Germania.

Cei doi s-au clasat pe poziţia de 13-a din cele 18 perechi participante. În anul 1939, bucovineanul a mai luat startul la un alt Campionat European de patinaj artistic, însă de această dată alături de Ileana Moldovan. Perechea română a ocupat poziţia a noua la ultima competiţie de anvergură la care a participat Fredi Fieraru.

A murit la Berlin, în 1991, la vârsta de 83 de ani.