Frauda colosală de la BRD. APARE O JUDECĂTOARE care a dat TUNUL VIEŢII! Pată neagră pe obrazul Justiţiei

Noi informații incendiare ies la iveală în dosarul fraudei de zeci de milioane de euro de la BRD Dorobanți. DIICOT anunță că dosarul nr. 144/D/P/2013, aflat in instrumentarea precara a procurorului Adrian Petre Todoran, a fost declinat, potrivit Lumea Justiției.





Potrivit informațiilor furnizate de DIICOT pentru Luju.ro, motivul declinării dosarului la noua Sectie pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție este acela potrivit căruia soția de atunci a afaceristului Relu Aparaschivei, nimeni alta decât judecatoarea Cristina Gabriela Mazilu, de la Judecatoria Sectorului 4, a fost cea care a beneficiat în 2010 de banii obținuți prin ingineriile bancare folosite.

Luju.ro scrie că judecătoarea Mazilu a divorțat dupa ingineriile de la BRD de Relu Aparaschivei, și declara că este o victimă, însă acum a ieșit la iveală că în buzunarele ei au ajuns sume considerabile, de ordinul milioanelor de euro.

Judecătoarea Cristina Gabriela Mazilu are în prezent calitatea de suspect în dosarul nr. 144/D/P/2013 fiind audiată în această calitate, la data de 27 mai 2015, de procurorul DIICOT Mirel Radescu, care a instrumentat inițial dosarul.

Lumeajustitiei.ro prezintă cum a băgat în buzunar judecatoarea Mazilu suma de 1.086.900 euro, încasați de la un client-săgeata adus la BRD de soțul ei, doar cu buletinul în mână, ca să primească 3.000.000 euro, pe care nu i-a mai restituit niciodată bancii și pentru care BRD s-a constituit parte civilăa in dosarul 144/D/P/2013 al DIICOT.

Astfel, la 22 iulie 2010, Constantin Eugen Pop (client-sageata adus de Relu Aparaschivei la BRD) primeste prin ingineriile financiare descrise de Luju.ro un credit de 3.000.000 euro, doar cu buletinul in mana, in aceeasi zi in care s-a prezentat la banca! Nici Constantin Eugen Pop si nici sora acestuia Georgiana Mirela Pop nu au vazut un ban in mana, intrucat toti banii au fost scosi din conturi pe formulare semnate dinainte, in alb, de cei doi.

Pagina 1 din 1