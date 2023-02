Frații Tate voiau să plece în Dubai. Planul pus la cale de Andrew și Tristan pentru a scăpa de justiția din România

Judecătorii de la Curtea de Apel din București au decis ca frații Tate să mai stea încă 30 de zile după gratii. În motivarea deciziei s-a explicat că cei doi plănuiau să părăsească țara imediat după ce ar fi scăpat din arest. În interceptările făcute de procurori din dosar este prezentă și o discuție în care Andrew Tate spune că va pleca în Dubai, dacă va fi eliberat.

„Vezi dacă au nevoie de orice informație, dar de asemenea, să faci să fie clar că dacă câștigăm miercuri, voi merge direct în Dubai și nu voi putea ajunge vineri, și dacă le datorez ceva bani, voi plăti cu un depozit sau ceva de genul”. Andrew și Tristan Tate au pus la punct un plan din urma căruia să nu fie pedepsiți pentru faptele lor.

Planul fraților Tate de a scăpa de închisoare

Frații Tate au stabilit să spună că fetele din afacerilor lor trebuiau doar să joace un rol și că nu au fost victime. Una dintre fete chiar le-a transmis celorlalte victime să se prefacă în fața judecătorilor că suferă și că au fost induse în eroare. „Hai să ne prefacem că suferim, să le spunem organelor judiciare că îi iubim pe băieți și că am fost induse în eroare și că nu ne place această situație. Dacă purtăm ochelari de soare poate că o să reușim să smulgem și vreo două lacrimi, urmând să se felicite una pe alta cât de bune actrițe sunt, And the Oscar goes to…. (n.r. Și Oscarul merge la…)”, este una dintre interceptările prezente în motivare.

În plus, frații Tate considerau că pot rezolva orice problemă cu bani. Andrew a fost auzit când îi spunea unui apropiat să ia legătura cu familia unei victime și să încerce să o intimideze. Andrew l-a îndemnat pe apropiatul lui să spună familiei fetei că îi va da în judecată pentru mărturie mincinoasă. „Dacă le trimite o scrisoare care spune că sunt date în judecată pentru 25 de milioane pentru acuzații false, s-ar putea să-și retragă declarația. Poți să vorbești cu ea la telefon și să îi spui «Sunt avocat. Veți fi dați în judecată pentru 25 de milioane de dolari, voi și familia voastră»”. Andrew a vorbit cu o persoană pe nume Luke care a fost dispus să îl ajute.

Victimele fraților Tate au fost amenințate

Tate l-a sfătuit pe apropiatul lui să nu le sperie pe victime. „Nu le încolți! Vreau asta până mâine, dă-le în judecată”. Tot în motivația instanței mai sunt prezente și informații privind amenințările pe care victimele care au depus plângere împotriva fraților Tate le-au primit. Unul dintre apropiații inculpaților le-ar fi spus fetelor că vor fi pedepsite de Dumnezeu și că vor suferi când Andrew și Tristan vor fi eliberați.

„Toată suferința pe care au trebuit să o îndure doar pentru palma ta și banii se vor întoarce să te muște, amintește-ți asta. Karma se va întoarce împotriva ta pentru că ai încercat să distrugi doi bărbați nevinovați. Când ei vor fi liberi (ceea ce se va întâmpla), noi vom ști adevărul și tu vei primi ceea ce meriți”, este o altă interceptare din dosar, potrivit Digi24.