Frații greci care au produs suplimentul luat de Simona Halep se ascund de întrebări

Simona Halep a fost suspendată din tenis din cauza consumul unui supliment alimentar despre care susține că ar fi conținut o anumită cantitate de Roxadustat.

O anchetă realizată de GSP dezvăluie cum proprietarii companiei de suplimente din Toronto au luat măsuri extrem de restrictive pentru a evita jurnaliștii. Aceștia au refuzat să discute despre acuzațiile aduse de sportiva noastră.

Familia Koveos a devenit parte din povestea Simonei Halep prin intermediul lui Frederic Lefebvre, directorul Academiei Mouratoglou.

Lefebvre a ocupat funcția de preparator fizic al Serenei Williams, o altă jucătoare celebră a lui Patrick Mouratoglou. Perioada în care Serena a strălucit a consolidat reputația antrenorului Mouratoglou. Mai mult, a transformat academia sa din Franța într-un adevărat loc de referință.

Conform documentelor oficiale din dosarul de la tribunalul londonez unde Simona Halep a fost judecată, inițiativa de a schimba medicația sportivei i-a aparținut în primul rând antrenorului său.

Acesta a colaborat cu fizioterapeuta Candice Gohier în acest sens. Ea l-a întrebat pe Lefebvre, despre colagenul potrivit pentru Halep, iar Lefebvre a menționat produsele Schinoussa ale fraților Koveos din Toronto.

Valoarea unui spațiu asemănător cu cel utilizat de firma Quantum Nutrition Inc în Toronto se situează în jurul sumei 420.000 de euro. E situată în cartierul Dorset Park din suburbiile Scarborough.

Sediul vecinilor greci de la Quantum Nutrition a fost începând de ieri pus sub securitate sporită. După vizita reporterului Gazetei și discuția avută cu Konstantino Koveos, ușa de la intrare, a fost închisă cu cheia.

Pe sub autocolantul cu numele liniei de produse Schinoussa a fost așezat un afiș A4 pe care este scris „No trespassing” sau, în traducere, „Acces interzis”. Conform legislației canadiene, orice încercare de a intra pe o proprietate privată care afișează acest semn reprezintă o încălcare a legii.

În spate, oblonul solid al depozitului a fost închis, iar ușa a fost, de asemenea, închisă. Reporterul reușește să filmeze pentru câteva minute în interiorul clădirii.

În apropierea zidului format din cutii maro, se pot observa un motostivuitor și o butelie mare de gaz. Pe acestea, două etichete sunt vizibile. Pe una dintre ele este inscripționat „Whey Isolate Chocolate (4lbs)”. E o pudră proteică folosită de Quantum Nutrition în produsele New Zealand Protein.

Pe un alt recipient rotund, cu o capacitate de câteva zeci de litri, este aplicată eticheta „Tribulus Terrestris Extract 40%”

Cunoscută în limba engleză sub denumirea de tribulus sau bindii, Tribulus Terrestris este considerată a fi, conform site-urilor de nutriție, o plantă care poate îmbunătăți libidoul și stimula producția de testosteron.

Cu toate acestea, numele Tribulus Terrestris sau bindii nu apare pe lista de ingrediente a niciunui produs Schinoussa disponibil pe site-ul companiei.

Atunci când angajații firmei au observat că reporterul fotografia interiorul depozitului, oblonul masiv a fost închis.

Gazeta a efectuat verificări la cele două adrese declarate de John Koveos la Registrul Comerțului din Ontario. Aici figura ca director la Quantum Nutrition.

Prima adresă se află mai aproape de centrul orașului, în cartierul East York. Numai că, proprietarii mai multor companii din aceeași clădire nu aveau cunoștință despre John Koveos. Și nici despre vreo firmă de nutriție cu sediul în acea locație.

A doua adresă declarată de directorul Quantum este în orașul Markham, un satelit al metropolei Toronto situat la 30 de kilometri distanță de centrul orașului. Pe Bertram Earnshaw Drive, aceasta nu este doar una dintre adresele de lucru ale lui Koveos. Ci și sediul public al Quantum Nutrition, care poate fi găsit cu ușurință printr-o simplă căutare pe Google.

O femeie în vârstă a ieșit la fereastră și a declarat că nu știe despre cine e vorba.

„John who? Nu am auzit de numele ăsta. Locuiesc aici de 7 ani și nu am auzit niciodată de acest nume sau de vreo firmă. E grec?! Încercați la vecinii de lângă. Ei sunt greci, s-ar putea să știe mai multe”.