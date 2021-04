30 aprilie

Frăția Sfântului Mormânt și Ajunul Armindenului. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 30 aprilie s-au născut: Franz Lehar, Joachim von Ribbentrop, Robert Shaw, Ion Popescu-Gopo, Ilie Oană, Mina Minovici.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Iacob, fiul lui Zevedeu şi Donat din Evria. În cel mobil este Sfânta și Marea Vineri. Zi aliturgică. Denia Prohodului Domnului.

Sunt multe Taine, secrete înfricoșate, care nu sunt ale mele. Doar pot să le întrevăd, cu coada ochiului și să le vorbesc, cu colțul gurii. De scris, foarte puțin. Frăția Sfântului Mormânt. Ca și arhonții de Constantinopole sunt mulți membrii răspândiți pe tot globul. Eu cunosc, din auzite, doar pe unul singur. Părintele Vasile Ioana de la Biserica Sf. Nicolae Dintr-o Zi. Fabulos cleric, cu un har fără reproș și o bucurie de a sluji Lui Dumnezeu și oamenilor, rară și prețioasă. Un pelerinaj la Locurile Sfinte, călăuzit de sfinția sa este un eveniment care schimbă vieți. Pentru că așa este corect, Locurile Sfinte, nu Țara Sfântă. Țara este la fel de păcătoasa ca orice țară necreștină.

Doamnelor și doamnilor, am primit multă corespondență. Se vede că este o mică vacanță, lumea are mai mult timp pentru micile pasiuni și interesele personale. Vă mulțumesc aici celor care mi-au transmis cele cuvenite pentru Sf.Paști. O întrebare, sub diferite forme s-a repetat în corespondență. De ce ați ales astrologia, dom’ profesor? Poate, răspunsul este aici: https://www.youtube.com/watch?v=N9oq_IskRIg . ”Când Luna este în a șaptea casă și Jupiter în conjuncție cu Marte, atunci pacea va ghida planetele și iubirea va cuprinde stelele. Se apropie începutul Erei Vărsătorului. Era Vărsătorului!”

Prima carte de astrologie am studiat-o când aveam, cred, 16 ani. Apoi, am avut alte treburi. Dar filosofia hippy m-a cucerit și m-a sedus. Iubire, pace, prietenie – acela eram eu! Și spirit deschis, curiozitate, filosofii orientale, astrologie! Apoi perioada de la Paris, în plină revoluție hippy a studenților de la Sorbona. Gentle people era poporul meu. Vedeți, domniile voastre, generația mea, mai mult sau mai puțin influențată de filosofia hippy, a reușit să țină câinii războiului în lesă. Am reușit să evităm un al treilea război mondial! Pentru că, ”Este interzis să interzici!”

Nu s-au evidențiat principiile creștine din filosofia hippy, ci doar derapările. Pacea, iubirea, prietenia nu erau pe placul prostimii, ea dorea bani, putere și violență. Așa că hippy adevărați și originali au fost doar studenții. O vorbă hippy pe care am auzit-o la Paris în anul 1970 era: ”Să nu ai încredere în cei peste 30 de ani!” Noi aveam 20 de ani, pe atunci! Acum ce să spun, să nu ai încredere în cei peste 80 de ani?!! Mai este o vorbă: hippy bătrâni nu mor niciodată, ci doar se odihnesc puțin, așteptând să le vină rândul…

Tradiţional, astăzi este Ajunul de Arminden – nu se coase şi nu se munceşte la câmp.

“Ajunul Armindenului – cel de al doilea moment, după Sf. Gheorghe, cea de a doua sărbătoare consacrată naturii renăscute, pline de vitalitate, cuprinde numeroase practici apotropaice îndreptate în principal asupra vrăjitoarelor, care încearcă să fure energiile vitale ale vegetaţiei şi ale animalelor!” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 218.

Legenda veche, pomenită de unii distinşi folclorişti şi istorici, spune: Cu mai multe săptămâni înainte strămoşii noştri plecau, din toate colţurile, de pe câmpia cotului Dunării, de pe cele două maluri ale ei, de departe, din stepele Estului şi din pădurile munţilor, de la toate aşezările fortificate şi din toate triburile: ale lupului, triburile şarpelui, ale zimbrului, ale caprei negre, ale vulturului, ale corbului, ale focului, ale… multe erau triburile şi puternice! Dar, plecau, mai ales tinerii, cei care nu făcuseră drumul acesta niciodată!

Trebuia, neapărat, să se ajungă în noaptea de Arminden, cu Carul Mare deasupra capului, la Marea cea Mare.

Sângele lor mai curge prin vinele noastre şi adesea rămânem pe gânduri în faţa unui simbol dintr-un muzeu, sau a unei imagini la televizor. Ceva ne aduce aminte, din memoria rasei, printr-o ciudată sincronicitate, de când eram într-adevăr liberi, eram noi, nu ne schimbaseră străinii şi stăpâneam pământuri de peste jumătate de milion de kilometri pătraţi. Aşa cum „ceva” ne face să plecăm la mare, neapărat, să fim acolo de Arminden! Nimic nu este pierdut, iată că legenda se respectă, fenomenul Vama Veche este martor!

Legenda spune că este un obicei vechi, ritual, de pe vremea Primilor Strămoşi şi al Marilor Zei.

Tracii, dacii, geţii, agatârșii – nu contează denumirea, să lăsăm lucrurile acestea pe seama învăţaţilor celor mari. Lucrurile importante se simt cu inima, nu se văd cu ochii!

Ei bine, strămoşii noştri trebuia neapărat la răsăritul Soarelui în ziua de Arminden să se scalde în Marea cea Mare. Se spune că războinicii se spălau doar pe mâini, având grijă să bage întâi mâna dreaptă în apă. Aşa se spălau de păcate şi de preţul sângelui vărsat. Iar tinerii aveau sănătate şi noroc în anul ce urma, iubire şi veşti bune, fetele îşi găseau perechea şi pe tatăl copiilor.

Se mai spune că de undeva, de pe o dună de nisip, sau de pe o corabie eșuată, părăsită, a grecilor, veghea Lupul Şchiop. Iar tinerii se îngrozeau la auzul urletului Lupului. „Nu vă fie frică, este doar vântul!” spuneau încercaţii războinici, cei plini de cicatrici şi tăieturi. Dar şi ei se uitau unul la altul, fără o vorbă, şi se dădeau mai aproape de săbii şi de suliţe.

Lupul Şchiop cerea preţul păcatelor. Uneori marea îşi lua singură preţul şi Lupul era împăcat. Alteori, în cetăţile greceşti sau în corturile de piele ridicate, câte un tânăr, poate doi, plecau la Zamolxe. Aveau, doar, un zâmbet enigmatic pe feţele de ceară ca vechile statui greceşti. Nu aveau nicio rană, nimic. Pur şi simplu plecaseră într-o lume mai bună, prilej de veselie pentru cei rămaşi.

Şi astăzi, mereu şi mereu, preţul sângelui este plătit. Accidente auto, sau altceva, care ne îngrijorează, pentru că nu are nume. Sau, covidul, Pedeapsa Domnului. Şi în zilele acestea se va plăti preţul…

Întotdeauna, orice ai face, trebuie să plăteşti preţul corect!

Era şi un prilej de negustorie. Se schimba aur, argint, miere, răşină, bucăţi de fier pe produsele fine greceşti. Întotdeauna a existat o înţelegere, chiar alianţe temporare, între coloniile greceşti şi strămoşii noştri (care suntem noi) iar Ovidiu a fost martor.

Dar, puteţi face un simulacru de ritual dacă nu ajungeţi la Marea cea Mare, în dimineaţa zilei de Armindeni, spălaţi-vă cu apă rece pe faţă şi pe mîini fără săpun sau chimicale şi lăsaţi să se usuce, nu vă ştergeţi cu prosopul. Gândiţi-vă… concentraţi-vă! Poate subconştientul, memoria colectivă a rasei noastre, va aduce la lumina conştiinţei, trăiri, sentimente, amintiri uitate, „flash”-uri! Am fost un neam de zei! Amintiţi-vă, amintiţi-vă, amintiţi-vă…

Dacă totuşi vă hotărâţi să plecaţi în călătoria cea veche de mii de ani, pe drumul către mare, mare atenţie, Lupul Şchiop pândeşte şi are colţii ascuţiţi! Nu iartă pe nimeni, dacă nu se plăteşte preţul. Daţi de pomană înainte să plecaţi la drum, este minimum ce puteţi face, ca să împăcaţi pe Magistrat!

Suntem martori cu toţii, fără să vrem, sau cu dorinţa de a vrea! Suntem aici, existăm şi ADN-ul, haplogrupul, ne este martor! Suntem dacii, geţii, agatârşii! Aşa cum martori sunem cu toţii că horoscopul meu este aici, acum, numai pentru domniile voastre, dragi lupi, nu uitaţi: mereu mai avem o șansă, o speranță, mâine este, în definitiv, o altă zi!

HOROSCOP 30 aprilie 2021

BERBEC Toată lumea se grăbeşte în mica vacanţă de Sf.Paști. Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile în anturaj cu orice preţ, chiar dacă ai dreptate, mai lasă de la tine! Configuratia iţi indica să nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri. Pe 30 aprilie configuratia astrala iti ofera prilejul sa inchei unele lucrari sau situatii mai vechi si sa lamuresti unele aspecte ale sentimentelor tale. Ocupă-te de cultură şi artă si de problemele tale familiale – dar fără să faci valuri prea mari – asta strict până se termină vacanţa aceasta scurtă. Astăzi, daca calatoresti – mare atentie! Este pe piaţă o anumită nervozitate şi o stare foarte tensionată din cauza distopiei sanitare.

TAUR Nu te lăsa enervat şi nu riposta pentru nimicuri! E avantajos să rezişti la anumite influenţe şi propuneri şi să-ţi vezi de drumul tău, să nu-ţi schimbi proiectele sau programul stabilit. Este o zi îmbietoare şi monotonă în acelaşi timp. Eşti dispus să faci schimbări, să pleci într-o mică călătorie, chiar dacă abia te-ai întors din alta, să găseşti ceva incitatnt şi nou, trăiri şi mirări, sa rezolvi eficient si rapid problemle pe care viaţa ti le ridica. Nu te pune în categoria invinsilor… înainte de luptă! Şi nu uita că pierzi când renunţi să mai încerci. Viitorul iti zambeste, trebuie sa lasi un pic siguranta proprie de o parte si sa fii mai indrazneţ. Poate este vorba despre pic-nicul de 1 Mai și de Înviere!

GEMENI Păstrează-ţi calmul şi zâmbetul pe buze şi reprogramează toate deciziile importante şi întalnirile decisive! Nu pleca la drum lung, lasă pe mâine dimineaţă, este o hotărâre înţeleaptă! Astăzi este o perioadă relativ liniştită. Nu poate fi tulburată decît de mici inadvertenţe produse de disconfort domestic, sau de mici rateuri mecanice. Perioada este caracterizata de mici intarzieri si incidente. De aceea viteza este de evitat. Nu te grabi inutil. Pe 30 aprilie te simţi bine şi ai vrea să-ţi depasesti conditia sau sa incepi ceva nou, orice – chiar de azi! Totusi, astăzi atenţie la deciziile importante, în special la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri, dar mai ales în amor. Nu uita că eşti în… vacanţă!

RAC Sinergia şi conjunctura planetelor te avantajează în dragoste şi relaţiile sociale, dar sunt mai puţin favorabile la bani. Nu lua şi nu da bani cu împrumut. Nu uita de promisiunile facute! Astăzi este o perioadă în care o bună parte din nativi se pregătesc de plecare. Sau, eşti în continuare în voaiaj, sau te întorci dintr-o călătorie. Nu sunt semne de probleme de sănătate, de veşti foarte proaste, sau de accidente. Trebuie, totuşi să dai atenţie tocmai acestei lipse de activitate. Norocul îţi dă din nou ocolul şi cel mai bine dacă este să rişti ceva, este astăzi. Dragostea este aspectată modic, trebuie să eviţi orice discuţie legată de proiecte viitoare.

LEU Este ziua în care poţi să iei decizii şi să arăţi că eşti un Leu adevărat, nu o imitaţie de desen animat. Voinţa ta poate da rezultate bune, dacă nu te laşi purtat de interesele altora. Soarele se configurează mai deosebit, complex – tu pari că eşti pus în faţa unei probleme. Decizia nu-ţi este chiar la îndemână aşa că amână! Ceva cu niste intarzieri si cu niste bagaje in conditiile unei călătorii haotice. Social şi sentimental, în aceasta perioada simti nevoia sa te confesezi, să vorbesti despre unele dintre grijile si problemele tale, sa faci planuri de viitor. Probabil ca o sa te inchizi din nou in tăcerea plină de mârâituri, pentru ca rar, foarte rar gasesti un partener de discutie care să-ti impartaseasca sincer si corect viziunea ta despre lume si viata!

FECIOARĂ Ai nevoie, astăzi mai mult decât oricând, de aprobarea, sprijinul şi bunăvoinţa celor din jur, ca să poţi să duci la bun sfârşit ceea ce ţi-ai pus în gând. Dacă ai luat o hotărâre, respect-o! Ziua de astăzi este o zi a precauţiei. Zvonurile circula repede si deformate. Nu te întalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iti pasa de mutrele lor nesuferite, si lucrul asta este evident pentru preopinenţi. Mare atentie! O configuratie nefastă, împreună cu contribuţia planetelor grele te poate face astăzi sa pierzi bani. Poti sa eviti acest lucru cu usurinta, in primul rand amănând toate cheltuielile mari, sau sa nu faci investitii majore, sau sa nu dai bani cu imprumut.

BALANŢĂ O zi in care rutina, obişnuinţa, devine monotonă şi cu o impresie ciudată de “déjà vu”. O zi care seamănă cu alta. Totuşi, o veste bună! Pare a fi, pentru o bună parte a nativilor din zodie, o zi plăcută, poate de vacanţă. Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile toată ziua, dar nu trebuie sa ai conflicte cu cei născuţi sub zodii de pământ şi apă. Din întâmplare, sau tocmai ăsta este geniul zodiei reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, lucru care se intampla si în ultima zi din aprilie. Partea buna a perioadei o constituie faptul ca toate legendele tale functioneaza si ca esti in continuare pe caii cei mari.

SCORPION Anumite informaţii te descurajeză, vremea pare capricioasă, dar refuzând complicatiile inutile, o s-o scoţi la capat! Concentrează-te pe problemele urgente, dar nu uita că este vacanţă! Ziua de 30 aprilie este o zi plăcută, bine aspectata în domeniul sentimental. O vorba, un telefon sau o informatie iti aduce o veste buna, dar de care erai ca şi sigur. A doua parte a zile este si mai convingatoare in presupunerile tale, în domeniul sentimental. Seara placuta cu accente de eveniment social pe net – poate este un concert, poate se dansează în barul din living! Totuşi, fii atent daca te deplasezi cu masina, trenul, dacă eşti în călătorie, în general, sau daca intalnesti persoane necunoscute. Evita locurile străine şi persoanele nerecomandate, aglomerația.

SĂGETĂTOR Schimbările de astăzi pe nivelul planului profesional îţi poartă noroc. O zi productivă, mai ordonată şi care îţi dă speranţe pentru o perioadă de relaxare şi odihnă în mica vacanţă de 1 Mai, Sf.Paști. Ziua de astăzi este un prilej excelent să se pună la punct unele probleme legate de casa, camin, familie, sau proprietati. Prietenii te sprijină, familia te ajută, aşa că nu mai trebuie sa fii deprimat decat de faptul că trebuie să mergi dimineaţa la serviciu în preziua unei mici vacanţe. Mesajul stelelor, repetat de mai multe ori, ca să înţelegi mai bine, este să dai astăzi dovadă de tenacitate şi consistenţă – în domeniul sentimental, desigur. Nu este o zi in care sa faci schimbari esentiale. Daca ai ceva de rezolvat mai lasă ceva timp ca sa evaluazi mai bine situatia!

CAPRICORN Domneşte o oarecare tensiune în legătură cu plecarea în pic-nicul de 1 Mai, sau primeşti invitaţi, pe seară, rude, prieteni. Aşa că te pregăteşti sufleteşte, dar respectă-ţi programul. Atentie la atentie, fii calm si prevazator. Atentie daca conduci, atentie daca faci baie! Pe de alta parte aspectele lui Saturn si ale lui Marte arata ca ti-ai creat noi invidii si gelozii intr-o perioada in care toata lumea credea ca vei sta in tranşee. Totuşi, pe total, ziua îţi este favorabilă, acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine depanand amintiri frumoase. Si asa poate sa-ti vina o idee noua, sau sa-ti amintesti de o relatie folositoare. In definitiv pentru ce ai amintiri, daca nu le folosesti!

VĂRSĂTOR Spiritul tău creativ te face astăzi util în economia pregătirilor pentru mica vacanţă de Sf.Paști. Intuiţia ta poate rezolva cu succes unele situaţii urgente. Prima impresie, prima gândire contează azi! Trebuie sa te obisnuiesti cu noul „status quo”. Lasa timpul sa treaca, este avantajos. Nu te ingrijora inutil. Dacă ai vreo afacere mai mica de încheiat, sau ai un chioşc cu gogoşi şi sucuri, sau pe acolo, perioada zilei de astăzi este indicată. Câştiguri mici, împărţite cu alţii. Este bine să te bucuri mai mult de ce ai şi să laşi planurile măreţe de viitor. Nu din cauza crizei sanitare, care te fapt este o schimbare, la care suntem instigati si condamnati, ci din considerente practice si familiale. Configuraţia cosmică te avertizeaza să te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sănătatea. Scaderea de presiune atmosferica si vremea nu te avantajeaza.

PEŞTI Astăzi posezi arta şi ştiinţa de a aplana conflictele şi de a face pace. „Fericiţi fie făcătorii de pace!”. O zi bună, în care pregătirile pentru pic-nicul de 1 Mai și Înviere par pe terminate! Este bine sa-ti vezi de treburile tale, fara prea multe proiecte de viitor si cheltuilei insemnate. Ofera-ti prilejuri de multumire si satisfactie. Odihneste-te mai mult si respira aer curat. Domeniul familiei este aspectat bine. Dragostea este usor influentata de aspectele negative ale lui Marte ceea ce amplifica vanitatea personala. Ceva neasteptat, dar nu in primul rand negativ, iti schimba programul. Nu uita ca timpul lucreaza in favoarea ta. Temporizeaza si asa poti castiga! Concentreaza-te acum, astăzi, ca sa te distrezi după, în mica vacanţă care încă continuă!