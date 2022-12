Fratele fotbalistului Paul Pogba, eliberat din arest. Mathias Pogba l-a șantajat pe jucătorul lui Juve pentru 13 milioane de euro

Mathias Pogba, fratele mai mare al jucătorului Paul Pogba, de la Juventus Torino, a fost eliberat vineri, 23 decembrie, din închisoarea Villepinte (Seine-Saint-Denis). Informația a fost prezentată de publicația Le Parisien şi a fost confirmată de BFM TV.

Jucător de fotbal, Mathias Pogba, a evoluat ca atacant pentru Wrexham FC (Ţara Galilor), Sparta Rotterdam (Olanda) şi Tours FC. El a fost inculpat și arestat împreună cu alți patru bărbați, în data de 17 septembrie. Acesta a fost acuzat că și-a răpit fratele mai mic și mai celebru și că, sub amenințarea armei, a încercat să scoată de la el o recompensă de 13 milioane de euro.

Conform publicației Le Parisien, Mathias Pogba ar fi fost plasat sub supraveghere judiciară și nu are voie să intre în contact cu mama sa și fratele său mai mic. În plus, autoritățile i-au interzis să părăsească teritoriul francez şi să folosească reţelele de socializare. Celelalte persoane implicate se află în continuare în închisoare.

După deschiderea anchetei penale pentru șantaj, mijlocașul Paul Pogba, care a revenit de la Manchester United la Juventus în această vară, a fost plasat sub protecția poliției din Torino. De asemenea, mama lui Paul Pogba, Yeo Moriba, se află sub protecția poliției, din cauza amenințărilor cu care se confruntă.

Vedeta lui Juventus șantajată de propriul frate

Paul Pogba, în vârstă de 29 de ani, a denunţat mai multe tentative de extorcare între martie şi iulie 2022. De altfel, răpirea s-a petrecut undeva în luna martie. Faptele au ieşit la iveală, însă, după apariția în luna august, a unui videoclip în care Mathias Pogba promitea „dezvăluiri” despre Paul.

Vedeta naţionalei Franţei a declarat, la prima audiere în fața polițiștilor care au preluat cazul în anchetă, că a fost prins într-o capcană de mai mulţi prieteni din copilărie. Doi bărbaţi purtând cagulă, înarmaţi cu puşti de asalt, i-au reproşat că nu i-a ajutat financiar, după cum a relatat France Info.

El a declarat că le-ar fi plătit 100.000 de euro şi că l-ar fi recunoscut printre atacatori pe fratele său mai mare, Mathias. Ulterior Paul a revenit și a spus «că este posibil ca Mathias să fi fost pus sub presiune» de cei care îi doreau banii.

Mathias a fost inculpat pentru extorcare de bani în grup organizat şi participare la un grup infracţional, fiind reţinut preventiv.