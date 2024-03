Franța își întărește prezența militară în România. Trei avioane Rafale au ajuns în baza de la Borcea

Trei avioane de luptă Rafale și un detașament de aproximativ 40 de militari din cadrul Forțelor Aeriene şi Spaţiale Franceze au ajuns la Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță” de la Borcea.

Franța își întărește prezența militară în România cu trei avioane de luptă multirol Rafale și un detașament de militari. Trupele franceze vor executa misiuni de antrenament alături de militari din cadrul Forțelor Aeriene Române.

Un detașament al Forțelor Aeriene şi Spaţiale Franceze, compus din aproximativ 40 de militari și trei aeronave multirol Rafale, a sosit România. Trupele din Franța sunt campate la Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță” de la Borcea, potrivit roaf.ro.

Militarii francezi vor participa la misiuni care vor contribui la creșterea capacităţii de reacţie rapidă şi descurajare. De asemenea, detașamentul va contribui la consolidarea interoperabilităţii între Forțele Aeriene Române și cele ale Forțelor Aeriene şi Spaţiale din Franța.​

La misiunile de poliție aeriană întărită din Romania au mai participat și alte forțe militare NATO. Este vorba despre avioane din Turcia (F-16), Canada (CF-18), Marea Britanie (Eurofighter Typhoon), Spania (Eurofighter Typhoon) și Italia (Eurofighter Typhoon).

Grupul de Luptă NATO de la Cincu, condus de Franța, va fi ridicat, anul viitor, în 2025, la nivel de brigadă. Conform informațiilor furnizate de generalul francez Loic Girard, acest lucru va duce la creșterea numărului de militari. Franța va mai trimite în România în jur de 3.000 de militari. Aceasta pentru ca grupul de luptă să crească până la 4.000 de militari.

Odată cu creşterea numărului de militari, a explicat Loic Girard, va spori şi cantitatea de echipament militar care va intra în dotarea trupelor de la Cincu. Numărul tancurilor Leclerc vor ajunge, în 2025, până la 50. Acestora li se adaugă şi obuziere Caesar.

Grupul de Luptă NATO de la Cincu, care are drept naţiune-cadru Franţa, a fost înfiinţat în mai 2022. Înalţi oficiali au subliniat în multiple rânduri disponibilitatea ca, în caz de nevoie, Grupul de Luptă să devină brigadă. Tot în 2022 Franța anunțase că își consolidează prezența militară pe flancul estic al NATO prin desfășurarea de vehicule blindate de infanterie și tancuri Leclerc în România.

