Franța efectuează modificări în mai multe zone turistice pentru Jocurile Olimpice din vară

Franța a început să instaleze stadioane temporare în mai multe locuri cu încărcătură istorică, transformate cu trecerea anilor în atracții turistice europene de top. Printre locurile în care au început lucrările se află Palatul Versailles, Place de la Concorde și Turnul Eiffel. (P)

Jocurile Olimpice vor avea loc între 26 iulie și 11 august, iar pregătirile au intrat pe ultima sută de metri. Pentru a organiza o ediție perfectă a Jocurilor Olimpice, Franța și-a asumat desfășurarea anumitor probe în preajma unor atracții turistice.

Este și cazul Palatului Versailles, acolo unde vor avea loc probele de echitație. "Stadionul este deja pe jumătate construit", a anunțat Lambis Konstantinidis, directorul de coordonare și planificare al Comitetului de Organizare, conform Agerpres.

Nici că se putea un loc mai bun pentru proba de echitație, având în vedere istoria bogată a Palatului Versailles. Dincolo de splendoarea palatului la interior, acest loc este cunoscut și pentru grădinile superbe, unde, de asemenea, vor avea loc probe de la Jocurile Olimpice 2024.

Nu este o surpriză că aici vor avea loc astfel de evenimente, ținând cont că locul în sine este o atracție pentru toată lumea. Chiar aici au fost filmate scene din filme ca Moliere și Midnight in Paris, iar locația apare și în jocuri video cum ar fi Versailles II: Testament of the King. Superbul palat a inspirat, totodată, apariția jocului de pacanele Versailles Gold, lansat în 2014 de compania EGT (Amusnet Interactive) și este unul din cele mai vizitate obiective turistice din Europa.

Modificări și în Place de la Concorde și la Turnul Eiffel

Palatul Versailles nu este însă singurul loc în care vor fi găzduite probe de la Jocurile Olimpice. În Place de la Concorde va fi construită o arenă temporară de 30 de mii de locuri în care vor avea loc probe ale unor sporturi urbane (BMX freestyle, breakdance, skateboard și baschet 3x3). Tot aici va avea loc și ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice, programate între 28 august și 8 septembrie.

În același timp, autoritățile din Franța au început construcția unui stadion temporar lângă Turnul Eiffel, unde vor avea loc partide de volei pe plajă. Alte situri temporare vor mai fi create la Champ-de-Mars, Place du Trocadéro, podul Alexandre III, esplanada din Places des Invalides și Place de l'Hôtel de Ville.

O mare problemă este legată de traficul din Paris, care va fi dat peste cap în perioada următoare. "Am găsit soluții alternative pentru următoarele șase luni privind oprirea autobuzelor în stațiile de cartier", au precizat reprezentanții primăriei.

A 33-a ediție a Jocurilor Olimpice, a 3-a organizată în Franța

Ediția 2024 va fi cea cu numărul 33 a Jocurilor Olimpice. Paris a mai găzduit Jocurile Olimpice în 1900 și 1924. Astfel, Paris este doar al treilea oraș care organizează evenimentul de trei ori în istorie.

Costurile de organizare sunt estimate la 8.3 miliarde de euro, potrivit estimărilor făcute de autoritățile franceze. 10.500 de sportivi vor lua parte la Jocurile Olimpice. Ei vor concura în 329 de probe din 32 de sporturi.

Până în acest moment, 71 de sportivi din România au obținut calificarea la Jocurile Olimpice, dar sunt speranțe că numărul lor va crește în perioada următoare. Avem speranțe la cel puțin cinci medalii, ținând cont de rezultatele înregistrate de sportivii noștri în ultima perioadă. David Popovici, Lăcrimioara Perijoc, sportivii de la canotaj și kaiac-canoe îi pot face fericiți pe români cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Paris, ce vor avea loc în această vară.

Sursa foto - freepik.com