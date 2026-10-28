Franța va solicita sancțiuni europene împotriva persoanelor responsabile de operațiuni de ingerință politică în Africa, atribuite structurii GlobUs, prezentată public drept un club internațional de experți. Autoritățile franceze susțin că aceasta acționează în beneficiul Rusiei, în special în Camerun și Congo-Brazzaville, potrivit AFP.

Informațiile sunt prezentate într-un raport al Viginum, serviciul francez responsabil de combaterea ingerințelor digitale străine. Documentul descrie activitatea unei rețele care promovează în mod regulat narațiuni favorabile Rusiei și critice la adresa Occidentului.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a anunțat marți, într-un mesaj publicat pe platforma X, că va cere adoptarea unor sancțiuni europene împotriva celor responsabili de operațiunea atribuită GlobUs.

Potrivit Viginum, structura nestatală a fost înființată la scurt timp după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, la începutul anului 2022.

Raportul arată că GlobUs are un site disponibil în limbile rusă, engleză și franceză, care atrage foarte puțin trafic. În schimb, structura este activă pe trei canale Telegram, cu peste 75.000 de abonați în total, are conturi pe alte rețele sociale și sponsorizează emisiuni în mass-media africană.

Viginum susține că GlobUs conectează persoane care distribuie în mod regulat mesaje favorabile Rusiei și împotriva Occidentului. Printre acestea se numără jurnaliști, influenceri, juriști și politologi.

Structura organizează și participă, de asemenea, la mese rotunde la care iau parte entități legate de statul rus, inclusiv Duma, camera inferioară a Parlamentului Rusiei.

Activitatea sa este deosebit de vizibilă în Camerun și Congo-Brazzaville, potrivit raportului francez.

GlobUs este condusă de Iulia Berg și Andrei Gromov, descriși de Viginum drept doi antreprenori ruși de influență proveniți din „galaxia Prigojin”, o referire la Evgheni Prigojin, fostul lider al grupului paramilitar Wagner, decedat în august 2023.

Potrivit raportului, cei doi desfășoară de mai mulți ani operațiuni de influență în Rusia, Europa și Africa și păstrează legături regulate cu structuri afiliate statului rus.

După moartea lui Prigojin, entitățile apropiate acestuia au fost parțial desființate și preluate treptat de statul rus, în special de serviciile de informații, amintește Viginum.

Serviciul francez consideră că este posibil ca guvernul rus și serviciile sale de informații să fi identificat și exploatat GlobUs pentru a facilita operațiuni de ingerință și influență. Raportul precizează însă că eficacitatea reală a strategiilor de influență asupra populației rămâne incertă.

Viginum compară modul de funcționare al GlobUs cu cel al organizației African Initiative, sancționată în special de Uniunea Europeană pentru răspândirea dezinformării ruse pe continentul african.

În Camerun, raportul descrie o strategie de „albire” a informațiilor prin intermediul unor platforme media ai căror conducători sunt considerați apropiați de interesele Rusiei.

Printre exemplele menționate se află Afrique Média TV, post de televiziune suspendat în prezent, dar prezent pe alte canale. Viginum îl descrie drept unul dintre principalii intermediari și amplificatori ai narațiunilor și operațiunilor ruse de influență informațională în Africa. Postul are 1,2 milioane de abonați pe Facebook.

O sursă diplomatică franceză a precizat că această instituție media difuzează frecvent conținuturi sponsorizate de GlobUs și are, de asemenea, parteneriate cu instituții media de stat din Rusia, precum RT, cunoscută și sub numele de Russia Today.

În Congo-Brazzaville, Viginum a identificat o implicare mai mare a membrilor GlobUs în capitala Brazzaville, începând din august 2025 și până în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din martie 2026.

Iulia Berg este asociată, potrivit aceleiași surse, și cu Africa Politology, o rețea de influență rusă.

Extinderea acestor operațiuni dincolo de continentul african a fost semnalată marți și de colectivul All Eyes on Wagner. Într-o notă bazată pe sute de documente, acesta a arătat că rețeaua „Politology” și-a extins activitatea și vizează în prezent Europa, Orientul Mijlociu și India.

Activitatea acestor structuri se înscrie în contextul eforturilor Rusiei de a-și consolida relațiile diplomatice, economice și militare în Africa, pe fondul diminuării influenței Franței, fosta putere colonială în mai multe state ale continentului.

Un exemplu al relațiilor Moscovei cu statele africane este summitul Rusia–Africa, ajuns la a treia ediție, care îi reunește la Moscova pe Vladimir Putin și lideri din zeci de țări africane.