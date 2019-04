Sfătuit de francezi să nu meargă în România. „Nu te duce acolo! Ești nebun, nu știi ce e acolo? Nu știi că se fură, că nu sunt corecți”

Mike Cestor, fotbalistul echipei Astra Giurgiu, a povestit că prietenii săi l-au sfătuit să nu se transfere în România, din cauza problemelor despre care auziseră că pot fi întâlnite în țara noastră.





Mike Cestro, fundașul celor de la Astra Giurgiu, este încântat de România și a declarat că s-a acomodat foarte bine în țara noastră. Înainte de-a ajunge în Liga I, francezul a fost sfătuit de prietenii din Hexagon să nu vină aici, pentru că va avea mari probleme. Cestro a constatat că lucrurile nu stau chiar atât de rău în România.

„Când s-a ivit oportunitatea să vin în România, mulți apropiați mi-au zis: „Nu te duce acolo! Ești nebun, nu știi ce e acolo?!”. „Ce e așa rău?”, am întrebat. „Păi, nu știi că se fură, că nu sunt corecți...?”, mi s-a spus. Francezii habar n-au de România adevărată! Bine, probabil că mulți oameni din Occident se iau după prostiile pe care le văd la TV, nu știu realitatea. Lumea are idei preconcepute despre România, despre voi. Dacă face vreun român vreo tâmpenie afară, ei cred că toți sunt la fel. Sincer, îmi dau cuvântul, am fost surprins plăcut, la nivel general! Românii sunt oameni frumoși, deosebiți, în decembrie, când am fost acasă, le-am zis celor din familie, prietenilor: „Veniți și convingeți-vă, e o țară europeană!”. Eu cred că românii sunt inteligenți, deschiși, oameni buni. Ai mei vor veni la finala Cupei României, așa au promis”, a spus fotbalistul Astrei într-un interviu acordat pentru „Gazeta Sporturilor”.

