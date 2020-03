“Populiștii și-au reluat loviturile de berbece contra liberei circulații și devin profeți de rău augur ai unei collapsologii europene, pe care au văzut-o venind de departe. Ei anticipează agonia din motive greșite: refacerea frontierelor interne ale spațiului Schengen, așa cum a cerut o anumită extremă dreapta europeană. Dar nu se va schimba nimic în această problemă.

Miza este alta: esențialul constă în primul rând în calitatea sistemelor de sănătate, pentru a ține sub control explozia cazurilor de contaminare, deoarece sănătatea rămâne o competență națională și nu europeană. Or, constatăm astăzi că Europa a reușit să păstreze de-a lungul anilor un “model social european” foarte specific: “plasele de securitate sociale” au rezistat, în fiecare an, puse totuși în dificultate în Sud de tăieri bugetare de la criza din 2008. Acest model permite îngrijiri de sănătate gratuite, care permit ca cetățeanul de pe bătrânul continent să fie mai puțin “sărac” decât un american, de exemplu, în fața bolii. Nu trebuie să susțină financiar în întregime depistarea, ceea ce a facilitat cunoașterea reală a numărului de bolnavi.

