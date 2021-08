FOTO/ Pandemia a făcut-o pe Letiția Vlădescu să pună câteva kilograme în plus. Actrița din serialul „VLAD” este mulțumită de noua ei siluetă

Nu vă inchipuți că acum Letiția Vlădescu este de nerecunoscut și că a fost nevoită să-și arunce întregul dressing pentru că nu o mai încăpeau vechile haine.

„Mi-aș dori să mai pun ceva, să devin om. Chiar mi-aș dori câteva kilograme în plus. Am noroc că la televizor totul pare perfect. Toată viașa mea am fost slabă. Așa e gena. Am norocul să pot să mănânc cât vreau și ce vreau și să ard tot. Sunt foarte activă. Practiv, tot timpul am treabă și în timp a ajuns să fie o rutină”, spunea acum ceva vreme Letiția. Între timp marele vis i s-a îndeplinit, iar acum are silueta la care spera de câțiva ani. Cel puțin asta reiese din cele mai recente fotografii realizate de fotoreporterii EVZ.

Profitând de pauza dintre filmările pentru serial și de la teatru, Letiția și-a dat întâlnire cu o prietenă la o cafenea din cartierul Dorobanți. Îmbrăcată cu o rochie lungă, albă, de pe vremea când încerca să ascundă faptul că este exagerat de slabă, Letiția a încercat să fugă cât mai mult de soare. După ce a „vânat” o masă care era amplasată la umbră, actrița a așteptat să plece ceilalți clienți ai terasei și s-a repezit să ocupe locul. Nu mai ai așteptat să vină un ospătar să o ajute să-și mute ceștile cu cafea, ci s-a ocupat personal. Dependentă de țigări, Letiția nu a lăsat nicio clipă țigarea din mână, deși a fost nevoită să facă mai multe drumuri între mese: pentru a-și lua cafeaua, geanta.