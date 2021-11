FOTO/ Olimpia Melinte a filmat ultima scenă din serialul VLAD. A început ziua pe „cai mari” și a terminat cu lacrimi în colțul ochiului

Cu puțin timp înainte a filma ultima ei scenă, fotoreporterii EVZ au întâlnit-o pe Olimpia Melinte pe platoul de filmare, într-o pauză. Alături de Tudor Oprișan, puștiul care îl interpretează pe Matei, fiul personajului interpretat de Olimpia Melinte, dar și alți doi colegi din echipa de producție, actrița s-a așezat pe motocicleta cu care urma să tragă ultimele ei scene.

VEZI GALERIE FOTO Poza 1/7

Așa cum se prea bine știe, în majoritatea serialelor nu se filmează un episod cap-coadă așa cum îl vedem pe micul ecran, așa că scena cu motocicleta nu este neapărat din ultimul episod. Vizibil îngândurată, Olimpia a stat toată pauza cu ochii în telefon, pesemne că se uita la fotografiile pe care le-a făcut de-a lungul timpului cu colegii ei.

A urcat pe prima motocicletă când era la liceu

Deși nu pare genul rebel, Olimpia Melinte era destul de familiarizată cu motocicletele. Încă din liceu îi plăcea să se plimbe cu ele și de multe ori fugea de acasă pentru a se duce la întrunirile de motocicliști. „În clasa a zecea am descoperit muzica punk și am început să îmi fac piercing-uri, să mă tund scurt și să merg la rockotecă și cam așa m-am distrat până într-a doisprezecea. Cu ajutorul actoriei am scăptam de complexe. Dar în liceu eram capul răutăților în grupul meu de prieteni. Am fugit de acasă, dar nu la mare, ci la Brașov, la o întrunire de motocicliști, spunându-le părinților că mergem cu trenul, dar de fapt ne-am urcat pe motociclete și am plecat de la Iași la Brașov. Nu știu cum am avut curaj să plec, mai ales că nu conștientizam riscurile”, a povestit amuzată pentru eva.ro, despre primele ei experiențe cu motocicletele.

Acultă muzică în pauzele de la filmări

De curând, Olimpia Melinte a mărturisit că și-a creat un obicei atunci când este pe platourile de filmare, obicei pe care l-a păstrat și la VLAD. Aproape de fiecare dată, în pauzele dintre filmări, actrița asculta o anumită piesă care îi încărca bateriile de fiecare dată. „Vă voi dezvălui un secret, unul pe care l-am purtat cu mine trei sezone și despre care n-am mai vorbit până acum. V-am povestit cum înaintea secvențelor dificile îmi place să ascult muzică, e felul meu de a mă retrage din haosul și agitația de pe set. Așa că de cele mai multe ori am cu mine niște căști, iar dacă le uit pe la rulotă mă salvează mereu băieții de la sunet, cărora aș vrea să le mulțumesc pe această cale. Ce nu v-am spus în schimb este faptul că fiecare personaj pe care l-am întâlnit până acum a venit la pachet cu o melodie pe care am descoperit-o în timpul repetițiilor dorindu-mi să fie ca o busolă ce mă ghidează mereu spre scenariu atunci când simt că o iau pe arătură. Pentru Roxi din „Selfie 69” a fost „Holding Out for a Hero” a lui Bonnie Tyler, pentru Darya din „Sordo” a fost „Do svidaniya” de la Zemfira, iar pentru Eliza piesa pe care am ascultat-o de mii de ori și care a devenit pentru mine simbol a fost „I’ll never love again” cântată de Lady Gaga în filmul „A star is born”, a postat Olimpia Melinte pe site-urile de socializare.