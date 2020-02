Slavko Perovici, jucătorul dinamovist care a ajuns la spital după ce a fost lovit de Iulian Cristea, fotbalist la FCSB, a povestit pentru Pro TV că a trecut prin momente îngrozitoare. El și-a pierdut cunoștința și a fpst ajutat de medici să înțeleagă ce se întâmplă și de ce a ajuns la spital.

„Mă simt perfect acum, am câteva semne pe față din ce puteți vedea, însă nu am avut probleme majore și sper ca în câteva zile să fiu recuperat 100%, cum am fost înainte să încasez lovitura.

Doctorii au spus că dupa 5 zile, dacă totul merge bine, mă voi reuni cu echipa. Astăzi mă voi urca pe bicicletă, iar peste două zile voi reveni la antrenament, sper.

„Îmi amintesc că am vrut să lovesc mingea, apoi m-a lovit iar, apoi îmi amintesc că m-am trezit în mașină în drum spre spital. În primul moment nu am știut ce se întâmplă, de ce sunt în mașină și nu sunt la meci. Am zis că e un vis urât. După câteva minute, am vorbit cu doctorii care erau cu mine și mi-au explicat.

Nu aștept scuzele lui, nu e nevoie să își ceară scuze, așa este fotbalul, suntem jucători de fotbal, sportivi, asta se întâmplă mereu, deci nu am o problemă cu asta”, a firmat dinamovistul.

Te-ar putea interesa și: